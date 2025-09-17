Así serán los nuevos BAM que Navantia Puerto Real construirá para la Armada española

Los Buques de Acción Marítima (BAM) que Navantia Puerto Real va a construir para la Armada española incorporarán unas mejoras técnicas, tanto en capacidades operativas como en condiciones de habitabilidad para la dotación, respecto a las seis unidades ya existentes (Meteoro, Rayo, Relámpago, Tornado, Audaz y Furor). Así lo explica la empresa en una nota, en la que cuantifica en 716 millones de euros el contrato anunciado por la ministra de Hacienda con un impacto estimado de 4 millones de horas de trabajo y unos 2.000 empleos anuales entre directos, indirectos e inducidos.

Características técnicas de los nuevos BAM

Estos nuevos BAM contarán con un sistema de combate actualizado, nueva generación del Sistema Integral de Control de Plataforma (SICP), mejoras en los sistemas de comunicaciones y navegación, sistemas avanzados de ciberseguridad, integración de vehículos no tripulados, nuevos espacios de trabajo y áreas médicas y mayor capacidad para alojar tripulantes.

Estas mejoras permitirán a la Armada afrontar con mayor eficacia los retos actuales en materia de seguridad marítima, al tiempo que se mejora la calidad de vida de los profesionales embarcados.

El Gobierno explica que pretende mantener la capacidad de contribución de la Armada al Núcleo de Fuerza Conjunta (NFC) y la eficacia de las operaciones de vigilancia y seguridad marítima, así como la capacidad de respuesta ante otras situaciones operativas que pudiesen surgir.

La construcción de los nuevos BAM revolucionará la industria naval

La ingeniería de esta segunda extensión de BAM se desarrollará íntegramente mediante las herramientas digitales del programa ELCANO, basado en tecnologías de Siemens. Este entorno permite integrar diseño, modelización, simulación y construcción en un flujo digital conectado, incorporando los últimos avances en transformación digital de Navantia.

La construcción se llevará a cabo en las instalaciones de Navantia Puerto Real, que cuentan con un alto nivel de automatización y tecnología avanzada. Parte de la fabricación se realizará en el taller de bloques planos, equipado con una línea automatizada de última generación, actualmente en su fase final de puesta en marcha. Esta línea comenzará a operar próximamente a pleno rendimiento para el programa Fleet Solid Support (FSS) del Reino Unido.

Según indica Navantia, este salto tecnológico revolucionará la construcción naval, gracias a un sistema de soldadura que aumenta la velocidad de producción, reduce el aporte térmico y minimiza las deformaciones, obteniendo productos de mayor calidad.

Cuándo estarán disponibles los nuevos BAM

El Consejo de Ministros ya ha autorizado el inicio del expediente para que Navantia diseñe y construya estas dos unidades nuevas. Tras la firma del contrato comenzarán las labores de ingeniería, con el inicio de producción previsto en el primer semestre de 2027. El plazo otorgado finaliza el 30 de noviembre de 2029 por lo que las nuevas embarcaciones tendrán que estar construidas antes de esa fecha.