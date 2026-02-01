"Ni de izquierdas ni de derechas, somos de Cádiz y venimos a luchar por nuestra tierra"

“Haremos una campaña electoral diferente porque somos un partido diferente”, vaticina de cara a los próximos comicios andaluces Laura Román González, nacida en Chipiona en 1988, criada en el barrio de La Alcancía y Pozo Romero de esta localidad gaditana, con formación en Gestión Administrativa y designada recientemente número uno de la primera candidatura al Parlamento andaluz por Cádiz de 100x100 Unidos, el proyecto provincial impulsado por el partido que gobierna con una mayoría absolutísima la localidad de La Línea. A la espera de conocer cómo será esa campaña lo que sí está claro es que Laura Román ya es una candidata diferente, entre otras cosas porque llegó a la política hace ahora siete años con el aval de su gestión como presidenta del club Chipiona Fútbol Sala. Antes trabajó en el sector comercial y fue también peona agrícola en el sector de la flor cortada.

–Es actualmente la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Chipiona pero he leído que gestiona usted hasta ocho delegaciones municipales. ¿Es así? ¿Tantas áreas a la vez?

–Sí. Yo entré en el Ayuntamiento tras las elecciones de 2019, el alcalde (Luis Mario Aparcero) me encargó que gestionara cuatro delegaciones y tras las elecciones de 2023 me mantuvo esas cuatro y me sumó cuatro más. Llevo en concreto las delegaciones municipales de Hacienda, Personal, Parques y Jardines, Agricultura y Pesca, Deportes, Planificación, Contratación y Patrimonio e Informática.

–Y ahora además candidata al Parlamento andaluz. ¿Cuántos años hace que no se aburre usted?

–Uf, pues creo que no me aburro desde que era una niña.Es que soy una persona muy inquieta y muy terca también. Y eso posiblemente ha sido una de las razones que me han abierto la puerta de la candidatura de 100x100 Unidos al Parlamento andaluz.

–Antes de hablar de esa candidatura explíquenos como llega usted a la política en 2019. ¿Había militado antes en algún partido político?

–No, qué va. A mí me llamó Luis Mario Aparcero porque era conocida como presidenta del club Chipiona Fútbol Sala, un deporte por cierto al que he estado muy vinculada desde mis 18 años, como jugadora primero, en la estructura del club luego y también como presidenta. Me propuso formar parte de Unidos por Chipiona y acepté.

–Y ahora asume otro reto, el de la candidatura de 100x100 Unidos. ¿Cómo le llegó esa propuesta?

–Fue en diciembre. Una mañana me llamó Javier Vidal (concejal en La Línea y vicepresidente de la Diputación), me dijo que habían pensado en mí para ese puesto y tras meditarlo con la familia terminé aceptándolo. Mis padres siempre me dicen que la vida es de los valientes y a mí nunca me han asustado los retos.

–¿Y cómo afronta esta candidatura? ¿Nerviosa por la novedad o tranquila porque no tienen nada que perder?

–Pues esas son mis dos sensaciones, ciertamente. Por un lado tengo algo de vértigo ante el reto pero también estoy tranquila porque efectivamente este es un proyecto nuevo y no tenemos nada que perder. Pero vamos con la ilusión por bandera.

–La gente de La Línea 100x100 se han ido a la otra punta de la provincia a buscar a su candidata. ¿Qué une a La Línea y a Chipiona?

–Pues que somos todos de Cádiz, que no hay nada mejor en este mundo. Y desde el punto de vista político a ellos y a nosotros nos une la gestión, el estar siempre preocupados por los problemas de nuestros vecinos y por buscar proyectos que ayuden a la mejora y al crecimiento de nuestras respectivas ciudades.

–Ustedes gobiernan en Chipiona con un pacto con IU y La Línea 100x100 gobierna en la Diputación de Cádiz en coalición con el PP. Son dos socios muy diferentes.

–Bueno, pero eso demuestra también que no somos ni de izquierdas ni de derechas. Respetamos a todo el mundo pero pasamos de ideologías. Somos de Cádiz y punto.

–¿Qué resultado podría calificarse como un éxito para 100x100 Unidos en esta primera experiencia electoral?

–El éxito sería lograr representación en el Parlamento de Andalucía, está claro. De lograrlo, eso sería una hazaña. Pero, vamos, somos ambiciosos y vamos a por todas, porque buscamos tener la llave de la gobernabilidad en Andalucía.

–Para lograr un escaño en Cádiz harán falta entre 30.000 y 35.000 votos, dependiendo de la participación final. No parece fácil de conseguir.

–Pues nosotros tenemos una encuesta que ahora mismo nos da dos parlamentarios por Cádiz y que nos dice también que tendemos la llave del Gobierno andaluz, porque el PP perderá la mayoría absoluta. Ojalá logremos mantener o incrementar en las urnas ese resultado que dan las encuestas.

–¿Y qué esperan conseguir si llegaran a ser clave para esa gobernabilidad?

–Gestionar las competencias autonómicas con más rapidez. Es que la gente no se puede imaginar lo que a cualquier ayuntamiento, y hablo por ejemplo de Chipiona, le cuesta gestionar cualquier cosa con la Junta, aunque sea para un simple trámite en una vía pecuaria. Todo cuesta un mundo. Si estuviera en nuestra mano, todo eso se haría con más fluidez porque queremos estar al lado de todos los ayuntamientos.

–Lograr escaños por Cádiz y ser la llave del Gobierno andaluz parecen dos retos muy complicados pero, visto la flor que tiene el alcalde de La Línea, de quien ha dependido ya en dos ocasiones la Presidencia de la Diputación de Cádiz, todo puede pasar.

–Es que Juan Franco (el alcalde de La Línea) es un ejemplo para todos. Pero no lo digo sólo por lo que viene haciendo en La Línea sino porque es un tipo muy peculiar, muy honesto y muy trabajador. Y tener en nuestro partido al alcalde más votado de España es todo un lujo. Sin duda él tendría que haber sido el número uno de 100x100 Unidos al Parlamento andaluz por Cádiz y no yo, pero no ha querido. Lo que tengo claro es que me va a acompañar durante toda la campaña electoral.

–¿Estas elecciones andaluzas son un ensayo para 100x100 Unidos pensando en las elecciones municipales de 2027?

–De ensayo, nada. Vamos a por todas. Las municipales serán muy importantes, sobre todo porque ahí el objetivo será volver a ser decisivos para la gobernabilidad en la Diputación de Cádiz, como ha logrado hacer La Línea 100x100 en 2019 y en 2023, lo que, por cierto, ha reportado muchos recursos económicos a esa ciudad. Pero esas elecciones andaluzas no son un ensayo. Estamos muy ilusionados y estamos trabajando muy fuerte para lograr los objetivos.

–¿Existe el riesgo de que si no logran esos objetivos en estas elecciones andaluzas y no consiguen ningún escaño por Cádiz el proyecto de 100x100 Unidos puede verse dañado de cara a las municipales de 2027?

–En absoluto. Aunque eso sucediera, que creo que no va a pasar, nosotros seguiríamos adelante con la misma ilusión. Ya estamos en 22 de los 45 municipios de la provincia, creo que no nos queda ninguno de los municipios grandes por asentarnos, y pase lo que pase seguiremos avanzando. Repito lo que dije antes: no tenemos nada que perder.

–El número dos de su candidatura será Sebastián Hidalgo, concejal de La Línea y diputado provincial. ¿Cuándo se conocerá esa lista electoral en su totalidad?

–De momento este martes día 3 celebraremos en Jerez el acto oficial de mi presentación como candidata. En el calendario tendremos luego nuestro congreso constituyente, que será a finales de marzo. Ahí me imagino que empezaremos a cerrar la candidatura. Y en paralelo seguiremos avanzando en nuestro programa electoral para Cádiz, en el que tenemos claro que las prioridades serán el empleo, la vivienda, la sanidad y las infraestructiras.

–Entre el PP y el PSOE, ¿qué partido tendría que estar más preocupado con la irrupción de 100x100 Unidos?

–Me da igual. Insisto, no somos ni de izquierdas ni de derechas. Somos de Cádiz y venimos a luchar por nuestra tierra.