La primera teniente de alcalde de Chipiona, Laura Román, será la candidata de Cádiz 100×100 Unidos al Parlamento andaluz

La concejal del Ayuntamiento de Chipiona y primera teniente de Alcalde, Laura Román, será la cabeza de lista de Cádiz 100×100 Unidos al Parlamento de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas. De este modo, Román da el salto a la política andaluza como número uno de una formación que concurrirá por primera vez a unos comicios de ámbito autonómico.

Román, edil de Unidos por Chipiona en el gobierno municipal que encabeza el alcalde Luis Mario Aparcero, es actualmente responsable de las delegaciones de Hacienda, Personal, Parques y Jardines, Agricultura y Pesca y Deportes. Su designación como candidata supone un paso relevante en su trayectoria política y la sitúa como una de las principales referencias provinciales de este nuevo proyecto político.

El partido 100×100 Unidos por Chipiona celebró el pasado viernes 9 de enero su acto oficial de presentación en la Cooperativa Católico Agrícola. El evento sirvió como puesta de largo pública de esta nueva formación, que nace de la unión entre Unidos por Chipiona y 100×100 Unidos, con el objetivo de trasladar al ámbito autonómico una propuesta política surgida desde el municipalismo.

Cádiz 100×100 Unidos tiene su origen en el movimiento La Línea 100×100, fundado en 2015 en la ciudad de La Línea de la Concepción bajo el liderazgo de Juan Franco. En los últimos meses, esta iniciativa ha evolucionado hasta convertirse en un proyecto de carácter provincial, que fue presentado oficialmente en la capital gaditana el pasado mes de octubre.

La nueva formación cuenta entre sus integrantes con representantes de distintos partidos con responsabilidades de gobierno municipal, entre ellos los alcaldes de Los Barrios, Benaocaz y Chipiona. De cara al futuro, Cádiz 100×100 Unidos trabaja también en la consolidación de su estructura territorial con vistas a las elecciones municipales de 2027, contando ya con equipos de trabajo en numerosas localidades de la provincia como La Línea de la Concepción, Los Barrios, Algeciras, Tarifa, Barbate, Conil, Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María, San Fernando, Medina Sidonia, Jerez, Arcos de la Frontera y Benaocaz.

Con esta candidatura, la formación aspira a trasladar al Parlamento andaluz una voz municipalista y provincial, basada en la experiencia de gestión local y en la defensa de los intereses de la provincia de Cádiz.