100X100 Unidos inicia desde La Línea el intento de conquista de la provincia

Con un castillo en su logotipo, con ese color anaranjado característico del centro político, con el apoyo de cuatro alcaldes y de una decena de formaciones localistas de la provincia, con un acento evidentemente linense y con la ilusión por bandera. Así se presentó ayer por la tarde en la ciudad de Cádiz 100x100 Unidos, un proyecto político nuevo, de carácter provincial, que está auspiciado por La Línea 100x100 y que afrontará las elecciones andaluzas de la próxima primavera y las municipales de mayo de 2027 con un objetivo doble y muy ambicioso: entrar en el Gobierno andaluz y mantenerse en el de la Diputación de Cádiz.

La puesta en escena de Unidos 100x100 llamó más la atención por los apoyos con los que contó, provenientes de puntos muy diversos de la provincia, y no tanto por unos mensajes en los que, ciertamente, a estas alturas de la democracia es muy difícil que puedan sorprender. Porque esta formación de nuevo cuño nace, como no podía ser de otra manera, para “mejorar la vida de los ciudadanos” y para que “la provincia de Cádiz pueda crecer”. Y para ello prometen “mucho trabajo” al tiempo que abren sus puertas para que se integre “todo aquel que quiera participar con honradez y humildad”, según dijeron el alcalde de La Línea, Juan Franco, y su mano derecha en la Diputación, Javier Vidal.

Hasta ahí todo entraba dentro de la normalidad pero, ¿quién está detrás de 100x100 Unidos y cuáles son sus objetivos? Y ahí sí hubo sorpresas. Porque el partido que ayer se presentó ante unas 200 personas que llenaron el ático del hotel Spa Cádiz Plaza ha logrado fichar a los alcaldes de Los Barrios (Miguel Alconchel), Chipiona (Luis Mario Aparcero) y Benaocaz (Olivia Venegas). Esta última, por cierto, era hasta ahora la única alcaldesa que tenía Ciudadanos en la provincia.

Además, 100x100 Unidos cuenta con el respaldo de una decena de formaciones localistas de la provincia –algunas de ellas con responsabilidades de gobierno en sus municipios y otras en la oposición– como, por ejemplo, AIPro (Arcos), Nuevos Aires Tarifa, Algeciras 100x100, Los Barrios 100x100, Siempre Conil, Siempre Barbate, Unidos por Chipiona y Unidad Portuense, aparte evidente de La Línea 100x100, el partido que gobierna esta localidad campogibraltareña desde 2015 y que tiene a Juan Franco como el alcalde de España más votado porcentualmente en las elecciones municipales de 2023, cuando obtuvo 22 de 25 concejales.

“O cogemos las riendas de nuestro destino o seguiremos en manos de los de siempre” — Juan Franco - Alcalde de La Línea

Y en cuanto a los objetivos, otra sorpresa, sobre todo cuando el alcalde de La Línea indicó que este partido debe buscar “entrar en el nuevo Gobierno andaluz” que se conforme tras la cita de la próxima primavera. “Hombre, no voy a decir que vamos a sacar los 15 parlamentarios por Cádiz, pero un escaño sí es posible. Y si logramos ese escaño podemos ser decisivos para entrar en el Gobierno andaluz”, dijo un Juan Franco que recordó que desde que concurrió a las primeras elecciones municipales en La Línea en 2015 siempre ha gobernado. “Para ir de comparsa me apunto mejor al Concurso del Falla, que el plazo de inscripción aún está abierto”, dijo con su desparpajo de siempre.

Desde 100x100 Unidos se confirmó ayer que concurrirán a las elecciones andaluzas por la provincia de Cádiz. Se desconoce aún quién será su cabeza de lista, aunque se da por hecho que en ningún caso ese puesto lo ocupará el regidor linense.

Y después de las andaluzas vendrán en mayo de 2027 unas elecciones municipales en las todos los partidos integrados en este nuevo proyecto político tendrán autonomía absoluta para elaborar sus programas y sus candidaturas. Eso sí, todos perseguirán un objetivo común que es mantenerse en el gobierno de la Diputación de Cádiz.

javier Vidal, vicepresidente segundo de la Diputación, es el primer presidente de este nuevo partido. / Lourdes de Vicente

En esta institución provincial La Línea 100x100 suma más de seis años con responsabilidades de gobierno, primero como socios del PSOE y ahora con el PP de aliados. En este punto Javier Vidal lanzó un dardo envenenado a sus actuales socios al asegurar que “el 80% de los planes que se han puesto en marcha han partido de los diputados de La Línea 100x100”.

El partido presentado ayer cuenta de momento con una primera ejecutiva presidida por el propio Vidal, a la espera de que a medio plazo celebren su primer congreso. En paralelo seguirán trabajando en extender sus estructuras por todas las comarcas de la provincia. Y lo harán con el aval de la gestión en La Línea y huyendo de estereotipos “porque unos dirán que somos de izquierdas, otros que somos de derechas y otros que somos populistas, pero nosotros sólo somos municipalistas”, dijo Juan Franco, que animó a “dar un paso adelante desde el compromiso, porque o cogemos las riendas de nuestro destino o seguiremos en manos de los de siempre”.