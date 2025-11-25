IU intensifica la presión para que Jorge Rodríguez sea el número uno de Por Andalucía por la Cádiz

La dirección de IU en la provincia de Cádiz no está dispuesta a dar su brazo a torcer en su pretensión de que Jorge Rodríguez, actual coordinador provincial y alcalde de Trebujena entre 2012 y 2021, sea el cabeza de lista de Por Andalucía en la provincia gaditana de cara a las elecciones andaluzas de la próxima primavera.

Si hace ahora un mes esta dirección provincial designaba a Rodríguez como número uno de IU por Cádiz a estos comicios autonómicos, ahora da un paso más al proponerlo como número uno pero ya de Por Andalucía, un movimiento que aglutina por ahora a IU, al movimiento Sumar y a Iniciativa del Pueblo Andaluz, a la espera de que otras siglas de izquierdas se terminen vinculando a este proyecto.

Esta designación tiene un carácter muy provisional, ya que evidentemente la última palabra la tendrá la dirección regional de IU de acuerdo con el resto de formaciones asociadas. No obstante, el paso dado desde Cádiz sí puede entenderse como un aviso a navegantes, ya que la militancia gaditana de IU sigue teniendo temor a que el equipo que lidera Antonio Maíllo termine cediendo esta cabecera a algún dirigente de Sumar, algo que ya pasó tanto en las elecciones andaluzas de 2022 como en las generales de 2023.

En concreto, para las últimas autonómicas este puesto de responsabilidad terminó recayendo en Juan Antonio Delgado, el guardia civil de Podemos, habida cuenta de que entonces, a diferencia de lo que sucede ahora, esta formación morada sí aceptó integrarse en Por Andalucía. Aquella decisión dolió mucho en la familia de IU en Cádiz, que veía cómo su indudable peso municipal, con una decena de alcaldías en toda la provincia era derrotado por un partido, Podemos, que no tenía ni un solo concejal en el conjutno d elos 45 municipios gaditanos.

Pero es que aquel revés volvió a repetirse al año siguiente, cuando para las elecciones generales de 2023 se apostó como número uno de Sumar por Cádiz por Esther Gil de Reboleño, una gaditana sin experiencia alguna en política y que en esos comicios no sólo logró su acta de diputada nacional sino que posteriormente sería aupada incluso a un puesto de relevancia en la Mesa del Congreso.

De cara a las elecciones andaluzas de la próxima primavera, los dirigentes de IU en Cádiz dan por hecho que su nuevo candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, concurrirá por la provincia de Sevilla, mientras que quien iba a asumir esa responsabilidad, el conileño Ernesto Alba, lo hará por Málaga, donde reside desde hace años. Así las cosas, la cabecera por Cádiz está vacante y se supone que alguna habrá que ceder a Sumar.

A la hora de proponer a Jorge Rodríguez como candidato por Cádiz, la dirección provincial de IU entiende que este partido “reafirma su apuesta por un proyecto sólido, cohesionado y basado en un principio estratégico: la unidad real y efectiva de la izquierda gaditana”. Según la formación política, la elección de Rodríguez responde a “la necesidad de articular una propuesta unitaria más amplia, fuerte y estable que nunca, capaz de representar a la mayoría social de la provincia”.

Por su parte, el propio Jorge Rodríguez ha afirmado que su prioridad será “construir una candidatura que represente a toda la izquierda transformadora en Cádiz, sin exclusiones, desde el respeto a la autonomía de cada organización, pero con la claridad de que la gente nos exige ir juntos”. “En Cádiz, la unidad no es una opción ni una formalidad, sino una obligación política y social”, apostilló.