Elecciones andaluzas 2026: La dirección de IU piensa en Jorge Rodríguez como cabeza de lista por Cádiz

El actual coordinador provincial de Izquierda Unida (IU) en Cádiz, Jorge Rodríguez, pujará por ser el cabeza de lista de esta formación por la provincia gaditana en las elecciones andaluzas que se celebrarán en la primavera de 2026. Rodríguez, ex alcalde de Trebujena y que el pasado julio fue reelegido como líder de IU en la provincia, dará este paso tras lograr el apoyo de su dirección provincial.

Para que IU empiece a plantearse la identidad de la persona que encabezará su candidatura al Parlamento andaluz por Cádiz hay que despejar aún varias dudas. Una de ellas es determinar por qué provincia concurrirá Ernesto Alba, nombrado el martes de manera oficiosa candidato de IU a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Y otra incógnita por despejar será si este partido concurrirá a esta cita electoral en solitario o en una confluencia similar a la que se formalizó hace tres años bajo la denominación de Por Andalucía.

La candidatura de Ernesto Alba a la Presidencia de la Junta será una realidad al ser el único dirigente de IU que ha dado ese paso. Aún así, resta el trámite de que la militancia vote su candidatura para que esta designación quede oficializada. Posteriormente la organización tendrá qué determinar por qué provincia concurrirá Alba. Y aunque él es natural de Conil, gana enteros la opción de que concurra por Málaga, primero porque él reside allí desde hace años, pero también porque esa es una provincia en la que IU suele obtener buenos resultados. Sin ir más lejos, en 2022 Inma Nieto se presentó igualmente por la provincia malagueña pese a ser de Algeciras.

Nieto dio este paso por esa razón pero también porque la cabecera de IU por Cádiz quedó reservada en 2022 a Juan Antonio Delgado, el guardia civil de Podemos. En la actualidad, la formación morada no parece muy ilusionada con la posibilidad de integrarse de nuevo en Por Andalucía, más aún cuando en el Congreso de los Diputados se desvinculó rápidamente del movimiento Sumar.

Pero, pese a que este alejamiento es evidente, en IU de Cádiz siguen con la mosca detrás de la oreja porque son sabedores de que si al final Podemos se integra en la coalición, el partido que dirige Ione Belarra defenderá a ultranza la continuidad de Juan Antonio Delgado al frente de la lista por Cádiz.

Si ello al final se produce, el enfrentamiento estará servido, porque la dirección provincial de IU no está dispuesta a dar su brazo a torcer una vez más. Para ello argumentarán que ellos tienen diez alcaldes en la provincia mientras Podemos no tiene ni un concejal. Y también que en la última década IU ha cedido siempre la cabecera por Cádiz en todas las elecciones generales y andaluzas celebradas, y a las que ha acudido en coalición con otras fuerzas de izquierdas. Las últimas elecciones a las que IU se presentó en solitario fueron las andaluzas de 2015, con Inma Nieto como candidata por Cádiz.

Prcisamente, la algecireña Inma Nieto no ha comunicado aún a su partido si su intención es presentarse de nuevo como candidata a las elecciones andaluzas de 2026, aunque el hecho de no haber dado el paso para concurrir a las primarias y dejar el camino libre a Ernesto Alba lleva a IU a pensar que su adiós está cercano. Nieto es parlamentaria andaluza desde 2012 e IU tuvo que hacer una modificación estatutaria en 2023 para que pudiera concurrir a esos comicios.