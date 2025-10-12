"Moreno Bonilla se lo está creyendo mucho y la mayoría absoluta se le puede atragantar"

Hace poco más de tres años Juan Antonio Delgado (San Fernando, 1971) debutaba en el Parlamento andaluz, dejando atrás una etapa de seis años y medio en Madrid como diputado nacional por Cádiz y como asesor en la Dirección General de Tráfico (DGT). En esta entrevista el guardia civil de Podemos analiza la realidad política andaluza, critica con dureza algunas políticas del Gobierno de Juanma Moreno y aborda, aunque con mesura, el incierto futuro de la confluencia Por Andalucía.

–Desde fuera parece que tanto en la forma como en el fondo la realidad del Parlamento de Andalucía y la del Congreso de los Diputados es totalmente diferente. ¿Cómo lo ve usted, que ha estado en ambas cámaras?

–Son dos experiencias diferentes, es cierto, pero yo creo también que en cierto modo ambas son complementarias. Yo sólo he estado seis años en el Congreso, muchos menos de los que, por ejemplo, lleva allí María Jesús Montero, pero quizás mi labor fue más enriquecedora en el sentido de que estaba en la comisión de Interior, analizando asuntos que me tocaban de cerca debido a mi profesión como guardia civil. En el Parlamento andaluz ha sido diferente, porque he tenido que abordar cuestiones relacionadas con la agricultura, la pesca, el medio ambiente, etc. Se aprende mucho, y por eso digo que todo es complementario.

–Siempre se ha dicho que lo más fácil que hay en política es hacer oposición. ¿Está de acuerdo?

–Lo más fácil que hay en política es gobernar con mayoría absoluta. Pero eso, al menos en lo referente a la política nacional, afortunadamente desapareció cuando Podemos entró en escena. Nosotros somos un ejemplo de coherencia porque decimos lo mismo tanto cuando estamos en el Gobierno como cuando nos toca estar en la oposición.

–¿Y cómo se combate una mayoría absoluta como la que tiene el PP en el Parlamento andaluz?

–Pues se hace con valentía, fiscalizando la labor de gobierno y criticando todo lo que hacen mal. Y se hace también, por ejemplo, personándose en los casos de corrupción, que es lo que ha hecho Podemos con el tema de las contrataciones en sanidad. Yo soy de la opinión de que Moreno Bonilla se lo está creyendo mucho, y a lo mejor se le puede atragantar la mayoría absoluta. Es una evidencia que al PSOE andaluz se lo llevó por delante sus casos de corrupción y su apuesta por las privatizaciones en sanidad, y al PP le puede pasar exactamente lo mismo.

–¿El escándalo de los errores en el cribado del cáncer de mama se arregla con un plan de choque y la dimisión de la consejera?

–El cribado del cáncer de mama es sólo la punta del iceberg y viene a constatar la política del PP en materia sanitaria. Ellos, los del Partido Popular, vienen repitiendo hasta la saciedad que el actual Gobierno andaluz ha aumentado los presupuestos en sanidad, algo que es totalmente cierto. Pero lo que no dicen es que ese dinero no ha ido a reforzar los servicios públicos sino a costear la sanidad privada. Lo que ha pasado no es ni un fallo ni muchos fallos juntos. Lo que ha pasado es el modus operandi del PP en Andalucía, en Madrid, en España y donde sea, porque no hay varios PP sino uno solo. Y ese modus operandi es que llegan a un gobierno simplemente para privatizar todo lo que puedan para hacer negocio. La cifra de que en Andalucía el gasto medio por habitante en la sanidad pública es de 1.600 euros mientras en España está por encima de los 2.000 euros es muy significativo. Y luego está lo del engaño al electorado, como sucede ahora por ejemplo con el proyecto del nuevo hospital de Cádiz. Pasan tres años de legislatura, no hay ni un solo avance con el hospital, y rescatan ahora el asunto cuando se acercan las elecciones. Es siempre la misma historia.

“No hay diferencias entre el PP y Vox. Con la flotilla a Gaza han mostrado su racismo”

–¿La sanidad es la principal o la única crítica al actual Gobierno andaluz?

–¿La única? No, hombre, qué va. Hay muchas políticas nefastas por parte de un Gobierno andaluz que es claramente de derechas. Ahí está el problema de la vivienda, el del de agua, que vendan lo público para hacer negocio, o que exoneren a las rentas más altas de esta comunidad de pagar el Impuesto de Patrimonio, lo que disminuye la inversión en políticas sociales. A mí lo que personalmente me conmueve más es lo de la sanidad y lo de la dependencia. Es que hay gente que se está muriendo esperando que le llegue esa ayuda. Y es triste que eso le pase a personas que dieron tanto para levantar este país y que ahora ven que en Andalucía se las trata así. Eso no tiene nombre.

–¿Hasta qué punto la política andaluza está supeditada por la política nacional?

–Bueno, en el Parlamento de Andalucía el único que habla de política nacional es el PP y un Moreno Bonilla que le encanta sacar el tema de Cataluña. Que si Cataluña para acá, que si Cataluña para allá... pero es todo una cortina de humo para tapar sus carencias. Como la infinidad de mociones instando al Gobierno de España a que haga esto o aquello. Pero de hablar de los problemas reales de los andaluces, nada.

–Las encuestas vaticinan un crecimiento electoral de Vox en España pero también en Andalucía. Si el PP perdiera su mayoría absoluta, ¿para una persona de izquierdas podría ser peor el remedio que la enfermedad?

–Es que no hay tanta diferencia entre el PP y Vox. Ambos partidos ya se han puesto de acuerdo en muchas comunidades autónomas y ahí están las políticas tan de derechas que han estado aplicando. El PP y Vox son lo mismo, y ahí están por ejemplo sus críticas a la flotilla humanitaria que ha ido a Gaza. Esas son críticas destilan mucho racismo.

–Con racismo o no las encuestas también reflejan que hay una preocupación creciente en la ciudadanía con el tema de la inmigración. ¿Qué opina?

–Pues que todo es un invento, un bulo más de la derecha, que lleva a la práctica ese dicho de que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. No es verdad que la inmigración traiga inseguridad, ni que haya un porcentaje de ocupación en viviendas como afirman, y tampoco es verdad que entre las denuncias de las mujeres por maltrato tampoco haya tantas que sean altas. Y el último bulo es ese de que se viene encima la Tercera Guerra Mundial y que hace falta rearmarnos rápidamente, lo que va a repercutir de lleno en las políticas sociales. Esos bulos en las redes sociales generan miedo en la gente, y nuestra obligación es combatir esas mentiras.

“La preocupación ciudadana por la inmigración surge de un bulo más de la derecha”

–Por lo que usted aprecia en el Parlamento, ¿ha cambiado el algo el Grupo Socialista desde que María Jesús Montero es la líder del partido en Andalucía?

–Yo veo al PSOE muy, muy perdido. Están sin estrategia, dando bandazos a un lado y a otro. Y que vayan a presentar como candidata a María Jesús Montero me parece un error tremendo, porque es imposible que ella represente lo nuevo. Todo lo contrario, Montero es la cara del peor PSOE, el de los recortes y las privatizaciones en sanidad.

–¿Las elecciones andaluzas de la próxima primavera coincidirán al final con las generales? ¿Qué cálculos baraja la dirección nacional de Podemos?

–Es que como Pedro Sánchez es tan impredecible, cualquier cosa puede pasar. En cualquier caso, antes de pensar en elecciones lo que tienen que hacer el PSOE y Sumar es ponerse las pilas.

–¿Qué quiere decir con eso?

–Pus que ambos partidos siguen sin aclararse y siguen priorizando el rearme militar de este país y las inversiones en Defensa antes que impulsar las políticas sociales. Y eso es un gran error.

–Podemos aún forma parte de la coalición Por Andalucía pero en Madrid se disgregó hace tiempo de Sumar. ¿No es eso una incoherencia?

–La incoherencia es lo que hacen otros partidos, que dicen una cosa en Sevilla y después en Madrid hacen todo lo contrario. Nosotros no somos así. A los de Podemos nos pueden criticar por muchas cosas, pero no por ser incoherentes. Siempre defendemos lo mismo. Y por eso quizás nos vamos recuperando cada vez más en las encuestas, por nuestra coherencia, nuestro trabajo y nuestra valentía.

“El socialismo andaluz está perdido, sin estrategia. Y María Jesús Montero no representa lo nuevo”

–¿Y Podemos seguirá estando en Por Andalucía en las próximas elecciones andaluzas? Dicen que usted ya ha empezado la carrera para ser el candidato y que es más partidario de concurrir en esta ocasión en solitario.

–Yo no he dicho nada de si ir solos o acompañados, no sé de dónde ha salido eso. Yo creo que desde Podemos, desde su nacimiento, lleva en su ADN la generosidad, el deseo de constituir una coalición fuerte de izquierdas pero, insisto, desde la coherencia. La unidad de la izquierda no puede ser solamente un eslogan. En cualquier caso, lo que hagamos en Podemos lo decidiremos en Andalucía con el voto de nuestros inscritos de aquí.

–La dirección de IU en la provincia de Cádiz no parece muy dispuesta a cederle en esta ocasión el número uno de esa candidatura si al final Podemos se integrara en Por Andalucía. ¿Ve justa esa reclamación?

–Bueno, pero a lo mejor a los de IU hay que recordarles que el primer ministro que ellos tuvieron en un Gobierno democrático en España (Alberto Garzón) fue gracias al gobierno de coalición que cerramos con el PSOE y en el que Podemos fue la pieza clave.

–¿Y a Adelante lo dan por perdido? Ellos sí han dicho que se presentarán a estas elecciones en solitario.

–Yo soy respetuoso con la decisión de todos los partidos, al igual que pido que los demás partidos sean respetuosos con las decisiones que toma Podemos.

–Este domingo es el día del Pilar, la Patrona de la Guardia Civil. ¿Tiene pensado usted volver algún día al cuerpo?

–Yo siempre he dicho que la política es solamente un servicio público, algo temporal. Cuando acabe, claro que me gustaría volver a la Guardia Civil, porque es mi profesión y porque me apasiona. Pero eso dependerá de la edad que tenga cuando llegue ese momento.