Irene García apuesta por renovar el modelo productivo de Cádiz con fondos europeos

La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Irene García, ha participado en la mesa de inauguración de la jornada 'Estrategia aeroespacial en Andalucía', una actividad organizada por CCOO en colaboración con la Universidad de Cádiz, dentro del Plan DipuActiva, donde ha afirmado que urge aprovechar los fondos europeos en renovar el modelo productivo de la provincia.

García ha estado acompañada en esta apertura por el rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, y la secretaria provincial de CCOO, Inmaculada Ortega.

En una nota, la Diputación ha señalado que en esta ocasión el debate sobre la industria aeroespacial se propicia en un contexto de incertidumbre local, con el cierre reciente de la planta de Airbus Puerto Real, y mundial, a causa de la crisis bélica en Ucrania y el aumento de costes energéticos e inflación que afectan a la producción global. Y todo ello en el marco de economías debilitadas por la pandemia.

No obstante, la presidenta de la Diputación ha negado que estas circunstancias sean impedimento, sino más bien un incentivo, para acometer la transformación necesaria en el sector aeronáutico. A su juicio, "las acciones en este campo no pueden esperar más", y ha lamentado que "siempre ha habido una excusa" que ha perjudicado los intereses de la provincia.

Para la presidenta la alta tasa de paro "obliga a hacer una estrategia de oportunidad de manera definitiva". "No podemos seguir sentados sin usar los recursos que tenemos a nuestro alcance para cambiar esta dinámica", ha añadido.

"Necesitamos un altavoz, que puede no ser único, puede ser compartido, para que no ocurra lo que está ocurriendo", ha afirmado Irene García, que ha aludido a las fortalezas con que cuenta el sector con "magníficos profesionales, jóvenes magníficamente formados, espacios productivos para poder afrontar encargos y una situación geográfica que no tienen otras muchas".

Para la presidenta de la Diputación, se presenta una "doble oportunidad" con los nuevos Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte), del Gobierno de España, que están dotados con fondos europeos. Para ello, la Diputación va a reclamar que lleguen a la provincia para que "sirvan de palanca de cambio, fortalezcan nuestras empresas y puedan asentarse aquí".

Por otro lado, también ha señalado como oportunidad el plan objeto de la jornada, la 'Estrategia aeroespacial en Andalucía', un programa de acción consensuado por los diferentes actores económicos y sociales y que, según ha denunciado Irene García, "permanece aparcado por el Gobierno andaluz".

En este sentido, la presidenta ha mostrado su preocupación porque ocurra como con anteriores planes, entre los que ha citado la Iniciativa Territorial Integrada (ITI), "a causa de la inacción del Gobierno autonómico" y ha apelado a "acabar con la confrontación territorial que deja a la provincia en un rincón".