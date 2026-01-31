Las intensas lluvias de la borrasca Kristin registradas en Medina provocan daños estructurales en la iglesia de Santa María la Coronada

Clave de la bóveda caída en el pasillo de la nave central de la iglesia de Santa María la Coronada de Medina.

El Obispado de Cádiz y Ceuta ha decidido cerrar de manera temporal la iglesia de Santa María la Coronada en Medina Sidonia por los daños estructurales que han provocado en el templo las lluvias y el fuerte viento de la última borrasca Kristin en el municipio jandeño. El vicario episcopal de la Bahía y de la Janda, Gonzalo Núñez del Castillo, ha comunicado ya al párroco de la iglesia, Gerardo de la Hoz, la decisión adoptada por Ramón Valdivia, administrador apostólico del Obispado.

La medida tan urgente se adoptó después de que en la madrugada del jueves al viernes, 29 y 30 de enero respectivamente, cayera la clave de una de las bóvedas de la nave central.

Además de permanecer cerrado al culto y a las visitas de manera temporal, también se ha decidido trasladar la imagen de la Virgen de la Paz, patrona del municipio, al convento de San Cristóbal. Asimismo, la Hermandad de Jesús Cautivo de los Llanos ha solicitado el traslado de sus titulares a la Iglesia de la Victoria, petición que ha sido atendida dadas las circunstancias.

El templo permanecerá por tanto cerrado mientras se lleva a cabo una evaluación técnica exhaustiva de los daños con el fin de planificar las actuaciones necesarias.