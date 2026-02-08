El Instituto Geográfico Nacional registra siete pequeños terremotos esta madrugada en la Sierra de Cádiz

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado hasta siete pequeños terrenos en la madrugada de este domingo 8 de febrero en la provincia de Cádiz, todos con epicentro en puntos de la Sierra. También se han producido otros tantos en la provincia de Málaga, en municipios que geográficamente están muy cerca de la Cádiz como el caso de Cortés de la Frontera.

El primero se registró en Benzaocaz a las 00:46 horas, un movimiento de 2.4 grados. Casi a las 5:00 se registraron dos en El Bosque, uno de 2.8 grados y el segundo, apenas unos minutos después, de 2.9. Estos dos pequeños seísmos sí fueron percibidos por la población, según indica la web del IGN. El primero lo notaron vecinos de Benamahoma, Grazalema, El Bosque y Prado del Rey; y el segundo se volvió a sentir en las mismas poblaciones además de Ubrique. En El Bosque volvió a quedar registrado otro movimiento, a las 5:21 horas, pero ya de 1.9 grados.

En la zona del Campo de Gibraltar también se produjeron algunos sin grandes datos; uno en Castellar a las 5:13 horas, de 1,6 grados; y dos más en San Roque, a las 5:44 y 5:56 horas respectivamente, de 1,6 y 1.9 grados.

Pequeños terremotos también en Málaga

El IGN también ha dejado constancia de pequeños temblores registrados en la provincia de Málaga, más en concreto en la zona de la Sierra de Ronda, que geográficamente está junto a la provincia de Cádiz. También han sido movimientos muy leves, salvo uno registrado a las 1:43 horas en Jimena de Líbar, de 3.6 grados, que se llegó a sentir igualmente en municipios de la Sierra de Cádiz como Ubrique y Benaocaz, y que posteriormente volvería a repetirse, a las 2:03horas, pero ya con 2.6 grados de intensidad.