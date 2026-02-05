Infografía: ¿Por qué llueve tanto en Grazalema?
Explicamos en una infografía las peculiaridades de la zona y los fenómemos atmosféricos que provocan las precipitaciones
Mucho se ha publicado sobre este tema, pero aquí explicamos gráficamente qué fenómenos atmosféricos y qué peculiar orografía provocan las intensas lluvias en el entorno de la Sierra de Grazalema. Tres son los ejes fundamentales que condicionan esta circunstancia: el progresivo ascenso del relieve de la provincia desde el nivel del mar en el Estrecho de Gibraltar y la costa atlántica, el viaje que realizan los vientos húmedos y el efecto orográfico de las elevaciones de la propia sierra.
El Torreón, con 1.648 metros, es el punto más elevado de la Sierra de Grazalema y el auténtico muro geográfico que intercepta los vientos húmedos. Al chocar con esta cima, las masas de aire se ven obligadas a ascender, lo que provoca su enfriamiento adiabático y las intensas lluvias que caracterizan a este enclave único.
