Infografía: ¿Por qué llueve tanto en Grazalema?

Mucho se ha publicado sobre este tema, pero aquí explicamos gráficamente qué fenómenos atmosféricos y qué peculiar orografía provocan las intensas lluvias en el entorno de la Sierra de Grazalema. Tres son los ejes fundamentales que condicionan esta circunstancia: el progresivo ascenso del relieve de la provincia desde el nivel del mar en el Estrecho de Gibraltar y la costa atlántica, el viaje que realizan los vientos húmedos y el efecto orográfico de las elevaciones de la propia sierra.

Mito y realidad de Grazalema Gráfico: Miguel Guillén Fuente: Andaltura, IGN y elaboración propia 1 Un camino ascendente hacia Grazalema Al ser una barrera vertical, la sierra obliga al aire húmedo a elevarse rápidamente. Este proceso de enfriamiento es lo que convierte a Grazalema en el epicentro pluviométrico del sur peninsular. 2 El viaje de los vientos Atlánticos Los vientos cargados de humedad entran desde el Estrecho de Gibraltar. Al ser una puerta natural, el aire fluye siguiendo la presión atmosférica hacia el embudo de la Sierra. Hito Nombre de la Sierra Altitud 3 El efecto orográfico 01. EVAPORACIÓN El aire se carga de humedad oceánica. 02. ASCENSO La masa de aire sube por la ladera. 03. PRECIPITACIÓN Condensación y descarga final de lluvia. El efecto orográfico, es el responsable de que zonas como la Sierra de Grazalema registren índices de lluvia tan elevados.

El Torreón, con 1.648 metros, es el punto más elevado de la Sierra de Grazalema y el auténtico muro geográfico que intercepta los vientos húmedos. Al chocar con esta cima, las masas de aire se ven obligadas a ascender, lo que provoca su enfriamiento adiabático y las intensas lluvias que caracterizan a este enclave único.