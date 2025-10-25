Las imágenes de la coronación de María Santísima de la Esperanza en San Fernando
Las imágenes de la coronación de María Santísima de la Esperanza en San Fernando

El Panteón de Marinos Ilustres ha acogido este sábado la coronación canónica de la imagen de María Santísima de la Esperanza, titular de la hermandad de la Expiración (Silencio) de San Fernando. El obispo diocesano, Rafael Zornozan, ha presidido el pontifical.

