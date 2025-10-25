Momento en el que el obispo de Cádiz y Ceuta impone la corona a la Virgen de la Esperanza en el Panteón de Marinos Ilustres, en San Fernando

La Virgen de la Esperanza ya está coronada. El obispo diocesano, Rafael Zornoza, ha impuesto la presea sobre las sienes de la antigua talla mariana en el transcurso de un pontifical revestido de la mayor solemnidad que ha tenido lugar en el Panteón de Marinos Ilustres, de San Fernando.

A las 12.25 horas, tras bendecir la presea realizada por el orfebre jerezano Antonio García Falla, el prelado ha impuesto la joya sobre la sienes de esta antigua talla mariana, titular de la hermandad de la Expiración, en unos momentos de gran emoción para los hermanos del Silencio, que han visto al fin cumplido ese sueño que llevaban años esperando.

Durante la homilía, el obispo se ha dirigido con especial cariño a la hermandad, a la que le ha recordado que "la corona de verdad sois vosotros".

La Virgen de la Esperanza, coronada en San Fernando

La Virgen de la Esperanza, que fue trasladada desde la castrense hasta el Panteón hace una semana, emprenderá el camino de vuelta a San Francisco esta tarde a partir de las 18.00 horas en una procesión de alabanzas que promete dejar también grandes momentos en La Isla y que pondrá el broche final esta jornada histórica para la hermandad de la Expiración y también para San Fernando, que presume ya de tener cuatro imágenes marianas coronadas por la Iglesia como reconocimiento a su devoción popular.

El itinerario de la procesión de alabanzas discurrirá por las siguientes calles: Panteón de Marinos Ilustres, Escuela de Suboficiales, Almirante Baturone Colombo, Paseo Capitán Conforto (interior), Paseo Joly Velasco, Paseo General Lobo, Doctor Erostarbe, Comandante Ruiz Marcet, San José y San Antonio, Patrona, plaza del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, Nápoles, Lanza, Calatrava, Maestro Portela, Mariana de Pineda, Santo Domingo, Daniel González, plaza de la Pastora, Marconi, Santo Domingo, Cardenal Spínola, Diego de Alvear, Real, Almirante Cervera, Pérez Galdós, Dolores, Virgen de los Desamparados, Plaza de San José, San José, Real, Sánchez Cerquero, General Valdés, Alameda Moreno de Guerra y Real para llegar a su templo a las 2.00 horas.

La Virgen contará en esta procesión de alabanzas con el acompañamiento musical de la Banda de Música Ciudad de San Fernando –hasta llegar a la iglesia de la Pastora– y de la Banda de Música Municipal de La Puebla del Río, de Sevilla, desde este punto hasta la recogida.

Varias cuadrillas de la asociación Jóvenes Cargadores Cofrades (JCC) se encargarán de portar el paso de la Esperanza en este largo recorrido con Alberto Moreno e Isaías Sánchez como capataces.