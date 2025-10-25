La Virgen de la Esperanza se corona este sábado en el Panteón y a la tarde sale en procesión: horarios, itinerarios y todas las claves de una jornada histórica
A las 11.30 horas dará comienzo el pontifical que presidirá el obispo diocesano
La procesión de alabanzas partirá del Panteón a las 18.00 horas y pasará por la capilla de la Vera Cruz y la Pastora
La Esperanza ya reina en el Panteón: largas colas para el besamanos previo a la coronación en San Fernando
San Fernando vivirá este sábado uno de los mayores acontecimientos cofrades de los últimos años con la coronación canónica de la imagen de María Santísima de la Esperanza, titular de la hermandad de la Expiración, en el Panteón de Marinos Ilustres, al que esta antigua talla mariana fue trasladada en procesión el pasado sábado.
El pontifical de la coronación, que presidirá el obispo diocesano, Rafael Zornoza, se celebrará a las 11.30 horas. El acceso –como ha insistido en recordar la hermandad– será completamente libre para todas las personas que deseen asistir, aunque habrá un protocolo para hermanos e instituciones invitadas. Se colocarán sillas y pantallas en el patio de la Escuela de Suboficiales para poder seguir la ceremonia.
La procesión de alabanzas por las calles de la ciudad se llevará a cabo por la tarde, a partir de las 18.00 horas.
- El itinerario será el siguiente: Panteón de Marinos Ilustres, Escuela de Suboficiales, Almirante Baturone Colombo, Paseo Capitán Conforto (interior), Paseo Joly Velasco, Paseo General Lobo, Doctor Erostarbe, Comandante Ruiz Marcet, San José y San Antonio, Patrona, plaza del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, Nápoles, Lanza, Calatrava, Maestro Portela, Mariana de Pineda, Santo Domingo, Daniel González, plaza de la Pastora, Marconi, Santo Domingo, Cardenal Spínola, Diego de Alvear, Real, Almirante Cervera, Pérez Galdós, Dolores, Virgen de los Desamparados, Plaza de San José, San José, Real, Sánchez Cerquero, General Valdés, Alameda Moreno de Guerra y Real para llegar a su templo a las 2.00 horas.
- Acompañamiento musical: La Virgen contará en esta procesión de alabanzas con el acompañamiento musical de la Banda de Música Ciudad de San Fernando –hasta llegar a la iglesia de la Pastora– y de la Banda de Música Municipal de La Puebla del Río, de Sevilla, desde este punto hasta la recogida.
- Cargadores: Varias cuadrillas de la asociación Jóvenes Cargadores Cofrades (JCC) se encargarán de portar el paso de la Esperanza en este largo recorrido con Alberto Moreno e Isaías Sánchez como capataces.
- Serán momentos reseñables de la procesión los saludos que realizará la hermandad de la Expiración en la capilla de la Vera Cruz y en la parroquia de la Pastora, donde está previsto que el paso entre en el interior del templo, así como en la capilla de los Desamparados, en la plaza de San José
