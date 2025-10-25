La Virgen de la Esperanza se corona este sábado en el Panteón y a la tarde sale en procesión: horarios, itinerarios y todas las claves de una jornada histórica

La Virgen de la Esperanza, camino de su coronación en el Panteón en San Fernando

San Fernando vivirá este sábado uno de los mayores acontecimientos cofrades de los últimos años con la coronación canónica de la imagen de María Santísima de la Esperanza, titular de la hermandad de la Expiración, en el Panteón de Marinos Ilustres, al que esta antigua talla mariana fue trasladada en procesión el pasado sábado.

El pontifical de la coronación, que presidirá el obispo diocesano, Rafael Zornoza, se celebrará a las 11.30 horas. El acceso –como ha insistido en recordar la hermandad– será completamente libre para todas las personas que deseen asistir, aunque habrá un protocolo para hermanos e instituciones invitadas. Se colocarán sillas y pantallas en el patio de la Escuela de Suboficiales para poder seguir la ceremonia.

La procesión de alabanzas por las calles de la ciudad se llevará a cabo por la tarde, a partir de las 18.00 horas.