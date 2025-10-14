Coronación de la Esperanza en San Fernando: todos los cultos, traslados, horarios e itinerarios

Este martes dará comienzo en la iglesia castrense de San Francisco, en San Fernando, el triduo perparatorio para la coronación canónica de su titular, la imagen de María Santísima de la Esperanza, que tendrá lugar el próximo 25 de octubre en el Panteón de Marinos Ilustres. Este sábado 18 la antigua talla mariana será trasladada ya hasta este templo de la Armada, con la que guarda una histórica relación desde sus orígenes. De ahí el emplazamiento escogido. Y el domingo habrá también un besamanos extraordinario en el mismo Panteón de Marinos Ilustres.

El triduo

El triduo preparatorio para la coronación canónica de la Esperanza -que preside el presbiterio de San Francisco en un magnífico altar- se celebrará del martes 14 al jueves 16 a partir de las 18.30 horas y contará con el siguiente orden: exposición del Santísimo, rezo del santo rosario, bendición, reserva y santa misa con homilía y salve. Predicarán los siguientes sacerdotes:

Martes 14: José Luis Castillo Poyatos , sacerdote y misionero Paúl. La música correrá a cargo de la Coral Logar de la Puente y el tema discurrirá sobre La Virgen de la Esperanza: portadora de Dios con nosotros. Mujer de la nueva alianza.

, sacerdote y misionero Paúl. La música correrá a cargo de la y el tema discurrirá sobre La Virgen de la Esperanza: portadora de Dios con nosotros. Mujer de la nueva alianza. Miércoles 15: Gonzalo Prados de Haro , vicario de la parroquia de San Francisco. La música correrá a cargo del ensemble Jubilate Deo. El tema será La Virgen de la Esperanza desde la mansedumbre y la humildad de corazón.

, vicario de la parroquia de San Francisco. La música correrá a cargo del ensemble Jubilate Deo. El tema será La Virgen de la Esperanza desde la mansedumbre y la humildad de corazón. Jueves 16: Jairo González Rodríguez, coadjutor de la parroquia de San Francisco. La música correrá a cargo de la Coral de San Fernando. Tema: La Virgen de la Esperanza: modelo de fe y entrega generosa a los demás.

Función y Pregón de la Coronación

El viernes 17, a partir de las 18.30 horas, se celebrará la solemne función que pondrá el punto final al triduo preparatorio de la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza. Dará comienzo igualmente con la exposición del Santísimo Sacramento para seguir con el rezo del santo rosario, exposicion y reserva de Su Divina Majestad. Posteriormente se celebrará la santa misa con homilía, que en esta ocasión correrá a cargo de párroco de la castrense, Gonzalo Núñez del Castillo. La música correrá a cargo de la Coral Logar de la Puente.

Al finalizar la ceremonia religiosa tendrá lugar el Pregón de la Coronación, que correrá a cargo de Juan José Romero Ruiz, hermano de la cofradía.

WhatsApp Image 2025-10-11 at 11.26.08 (2).jpeg / Jesús Marín

El sábado 18: traslado al Panteón

El sábado 18 a partir de las 17.30 horas se llevará a cabo el traslado en procesión de la imagen de María Santísima de la Esperanza hasta el Panteón de Marinos Ilustres, donde una semana después será coronada.

Itinerario: Real, Alameda Moreno de Guerra, General Valdés, plaza del Rey, Las Cortes, General Serrano, Real, plaza de La Iglesia, Rosario, Colón, San Rafael, plaza José Suárez, Pintor José Martínez Pepiño, Paseo General Lobo, Paseo Joly Velasco y Paseo Capitán Conforto (interior) para entrar en el Panteón de Marinos Ilustres por la Puerta de las Victorias a las 22.00 horas.

El domingo 19: besamanos extraordinario

En la jornada del domingo 19 habrá un besamanos extraordinario de la imagen de la Esperanza en el Panteón, lo que brindará una imagen histórica en San Fernando. Será de 11.00 a 13.00 y de 18.30 a 20.30 horas.

Sábado 25: la coronación

El pontifical de la coronación canónica de la Esperanza, que presidirá el obispo diocesano Rafael Zornoza, dará comienzo a las 11.30 horas en el Panteón de Marinos Ilustres. Será una ocasión histórica.

La procesión de alabanzas

Por la tarde, a partir de las 18.00 horas, la imagen de la Esperanza emprenderá el camino de vuelta a la castrense de San Francisco en una gloriosa procesión de alabanzas que tiene previsto concluir a las 02.00 horas con su llegada al templo:

Itinerario: Panteón de Marinos Ilustres, Escuela de Suboficiales, Almirante Baturone Colombo, Paseo Capitán Conforto (interior), Paseo Joly Velasco, Paseo General Lobo, Doctor Erostarbe, Comandante Ruiz Marcet, San José y San Antonio, Patrona, plaza del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, Nápoles, Lanza, Calatrava, Maestro Portela, Mariana de Pineda, Santo Domingo, Daniel González, plaza de la Pastora, Marconi, Santo Domingo, Cardenal Spínola, Diego de Alvear, Real, Almirante Cervera, Pérez Galdós, Dolores, Virgen de los Desamparados, Plaza de San José, San José, Real, Sánchez Cerquero, General Valdés, Alameda Moreno de Guerra y Real para llegar a su templo.

Panteón de Marinos Ilustres, Escuela de Suboficiales, Almirante Baturone Colombo, Paseo Capitán Conforto (interior), Paseo Joly Velasco, Paseo General Lobo, Doctor Erostarbe, Comandante Ruiz Marcet, San José y San Antonio, Patrona, plaza del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, Nápoles, Lanza, Calatrava, Maestro Portela, Mariana de Pineda, Santo Domingo, Daniel González, plaza de la Pastora, Marconi, Santo Domingo, Cardenal Spínola, Diego de Alvear, Real, Almirante Cervera, Pérez Galdós, Dolores, Virgen de los Desamparados, Plaza de San José, San José, Real, Sánchez Cerquero, General Valdés, Alameda Moreno de Guerra y Real para llegar a su templo. Serán momentos reseñables de la procesión los saludos que realizará la hermandad de la Expiración en la capilla de la Vera Cruz y en la parroquia de la Pastora, así como en la capilla de los Desamparados.

Las bandas de música de la coronación de la Esperanza