La Virgen de la Esperanza se coronará en el Panteón de Marinos Ilustres: todo el programa de actos previsto en San Fernando

La imagen de María Santísima de la Esperanza, de San Fernando, que será coronada el 25 de octubre en el Panteón

Una coronación para los hermanos, para la castrense... y para todo San Fernando. Así encara la hermandad de la Expiración el que sin lugar a dudas será uno de los mayores acontecimientos cofrades de los últimos años en la localidad. De hecho, han pasado casi dos décadas desde que La Isla vivió su última coronación (en 2006), así que esa fecha del próximo 25 de octubre en la que la dolorosa de María Santísima de la Esperanza recibirá la mayor distinción mariana que la Iglesia concede a una imagen está llamada a hacer historia en el seno de la cofradía, en la parroquia... y también -cómo no- en la ciudad.

Con esas palabras, la hermana mayor de la Expiración, María del Carmen Márquez, ha venido a resumir el sincero deseo con el que desde la junta de gobierno -y desde ese grupo de hermanos, devotos y allegados que está ya completamente volcado en los preparativos- se afronta todo lo que viene, que no es poco. El comienzo del nuevo curso cofrade ha dado el pistoletazo de salida, aunque en la hermandad no han dejado de trabajar durante toda la temporada estival.

Los actos de la coronación se han presentado este jueves en la iglesia de San Francisco tras la celebración de la misa diaria. Se ha hecho con suma sencillez, a los pies de los titulares, donde también se ha dado a conocer el logotipo -obra de Fernando Camacho Maturana- que se ha diseñado para esta fecha tan especial.

Presentación del logotipo y del programa de actos de la coronación en la parroquia de San Francisco, en San Fernando / D.C.

La coronación

La Virgen de la Esperanza se coronará en el Panteón de Marinos Ilustres en la mañana del sábado 25 de octubre para regresar a su templo por la tarde en una procesión de alabanzas que, sin duda, será recordada por mucho tiempo en La Isla.

La misa pontifical de la coronación, que presidirá el obispo diocesano, Rafael Zornoza, se celebrará a las 11.30 horas. Y la procesión de alabanzas saldrá a las 18.00 horas para recorrer el siguiente itinerario: Panteón de Marinos Ilustres, Escuela de Suboficiales, Almirante Baturone Colombo, Paseo Capitán Conforto (interior), Paseo Joly Velasco, Paseo General Lobo, Doctor Erostarbe, Comandante Ruiz Marcet, San José y San Antonio, Patrona, plaza del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, Nápoles, Lanza, Calatrava, Maestro Portela, Mariana de Pineda, Santo Domingo, Daniel González, plaza de la Pastora, Marconi, Santo Domingo, Cardenal Spínola, Diego de Alvear, Real, Almirante Cervera, Pérez Galdós, Dolores, Virgen de los Desamparados, Plaza de San José, San José, Real, Sánchez Cerquero, General Valdés, Alameda Moreno de Guerra y Real para llegar a su templo a las 2.00 horas de la madrugada.

La Virgen contará en esta procesión de alabanzas con el acompañamiento musical de la Banda de Música Ciudad de San Fernando y de la Banda de Música Municipal de La Puebla del Río.

El traslado de ida

El traslado de ida al Panteón de Marinos Ilustres desde la parroquia castrense de San Francisco de Asís se llevará a cabo en la tarde del sábado anterior, 18 de octubre. La imagen de la Esperanza, acompañada por la Banda Sinfónica Julián Cerdán, saldrá a las 17.30 horas del templo para realizar el siguiente itinerario: Real, Alameda Moreno de Guerra, General Valdés, plaza del Rey, Las Cortes, General Serrno, Real, plaza de La Iglesia, rosari, Colón, San Rafael, plaza José Suárez, Pintor José Martínez Pepiño, Paseo General Lobo, Paseo Joly Velasco y Paseo Capitán Conforto (interior) para entrar en el Panteón de Marinos Ilustres por la Puerta de las Victorias a las 22.00 horas.

Triduo y pregón

El triduo preparatorio para la coronación canónica se celebrará en la parroquia de San Francisco antes del traslado al Panteón, durante los días 14, 15 y 16 de octubre. Los cultos darán comienzo a diario a las 18.30 horas. El viernes 17 se celebrará la función y el pregón de la coronación canónica, que correrá a cargo de Juan José Romero Ruiz.

La presentación de la corona

Uno de los actos más especiales de los prolegómenos de la coronación será la presentación de la corona para María Santísima de la Esperanza. Se presentará en el salón de plenos del Ayuntamiento de San Fernando a las 11.00 horas el próximo 11 de octubre.

El cartel conmemorativo

El cartel conmemorativo de la coronación canónica se dará a conocer en la castrense de San Francisco en la tarde del próximo día 19, al término de la misa de las 19.30 horas. Se trata de una obra de Pablo Moreno Rodríguez que se encargará de presentar Juan José Castiñeiras Bustillo.

Rosario de antorchas

Los prolegómenos de la coronación canónica de la Esperanza contarán también con un rosario de antorchas que presidirá la bella talla de la dolorosa en la tarde del 12 de septiembre, a partir de las 20.30 horas. Recorrerá las calles de la feligresía con el acompañamiento del coro San Juan de la Cruz. El itinerario será el siguiente: Real, Almirante Faustino Ruiz, Colegio Naval Sacramento, Cecilio Pujazón, Lepanto, Padilla, Calderón de la Barca, Isaac Peral, General Valdés, Alameda Moreno de Guerra y Real para entrar en el templo a las 22.20 horas.

El logo de la coronación canónica de la Esperanza, en San Fernando / D.C.

Nueva saya bordada

Este sábado 6 de septiembre se presentará también la nueva saya bordada para María Santísima de la Esperanza que se ha realizado con motivo de la coronación. Se trata de una obra de Ana Pérez Peralta. El acto se llevará a cabo en la iglesia de San Francisco al término de la misa de las 20.00 horas.

Conferencias

Dos conferencias en estas semanas previas a la coronación seguirán el programa formativo que la hermandad ha venido desarrollando con motivo del Año Jubilar de la Esperanza. La primera de ellas se celebrará este viernes 5 tras la misa de las 19.30 horas y correrá a cargo del sacerdote Daniel Gutiérrez García y llevará por título María y la Piedad Popular.

La segunda, prevista a la misma hora para el 26 de septiembre, estará a cargo del vicario parroquial de San Francisco, el padre Gonzalo Prados y abordará El rito y la liturgia de la coronación canónica.

Presentación de los actos de la coronación de la Esperanza en San Fernando

Visita institucional a la Patrona

El domingo 12 de octubre, coincidiendo con los cultos del aniversario de la coronación de la Patrona, la hermandad llevará a cabo una visita institucional a la iglesia del Carmen, donde realizará una ofrenda y rezará por los frutos de la coronación. Será a las 12.00 horas.

Eucaristía de acción de gracias

El sábado 1 de noviembre se celebrará una eucaristía de acción de gracias por la coronación canónica en la iglesia de San Francisco a las 20.00 horas. Con esta ceremonia se pondrá el punto final a los actos.