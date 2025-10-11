Presentada la corona de la Esperanza en San Fernando: el mejor anuncio de una coronación

Presentada la corona de la Esperanza en San Fernando
A tan solo dos semanas de la coronación canónica de la imagen de María Santísima de la Esperanza, la hermandad de la Expiración ha presentado este sábado en la Sala Capitular del Ayuntamiento de San Fernando la nueva presea con la que será coronada la antigua talla de la dolorosa en el Panteón de Marinos Ilustres el próximo 25 de octubre, obra del orfebre jerezano Antonio García Falla.

