Presentada la corona de la Esperanza en San Fernando: la joya que da forma a un sueño

A solo dos semanas del 25 de octubre –esa fecha que está destinada a hacer historia en la hermandad de la Expiración– la cofradía ha brindado este sábado el mejor anuncio posible que pueda hacerse de una coronación canónica: la presentación de la corona, la singular joya de orfebrería con la que la devoción a la antigua talla de la Virgen de la Esperanza será reconocida por la Iglesia en ese pontifical que se celebrará en el Panteón de Marinos Ilustres.

La obra, del orfebre jerezano Antonio García Falla, que lleva ya tiempo trabajando con la hermandad, se ha dado a conocer en un acto que ha trasladado las vísperas de la coronación hasta el Ayuntamiento isleño y que ha hecho patente que ese sueño de los hermanos y devotos de la Esperanza se acaricia ya con los dedos, de lo poco que falta ya. Así lo ha afirmado José Manuel Márquez Delgado, que ha sido el encargado de conducir el acto en el que por primera vez se ha mostrado en público la corona.

La presea ha sido descubierta por la hermana mayor de la cofradía, María del Carmen Márquez; Álvaro Mas Lacave, hermano de la hermandad; y la alcaldesa, Patricia Cavada. Huelga decir que ha sido un momento que ha dejado sin palabras a los presentes.

Antonio García Falla, el orfebre que ha realizado la corona de la Esperanza de San Fernando / Jesús Marín

De explicar los pormenores de la obra se ha encargado su autor, el orfebre Antonio García Falla, que ha sido también el responsable del diseño de una corona de evidente inspiración clásica "pero interpretado desde una mirada actual".

"He buscado mantener la armonía entre la tradición y la renovación, de modo que esta corona no solo evoque el pasado, sino que también hable del presente y el futuro de esta advocación mariana", ha afirmado el artesano al aludir también a su pretensión por reflejar en la joya la esencia misma de la hermandad y de esta devoción.

En la obra, realizada en oro a partir de las donaciones de hermanos y devotos, juegan un papel fundamental las piedras preciosas. "Engastadas en el oro se encuentran esmeraldas, diamantes y amatistas, piedras preciosas que aportan color y vida y profundidad a cada conjunto", ha explicado su autor.

Cada una de ellas, además, ha sido seleccionada por su brillo: el verde de la esperanza, el rojo del amor y el sacrificio, y el violeta de la espiritualidad y la luz.

"Cada detalle de la obra encierra un tesoro, una promesa, una oración, una acción de gracias", ha afirmado, por su parte, la hermana mayor de la hermandad. Al referirse a la corona no ha dejado pasar la oportunidad de subrayar que "en ella está el esfuerzo de quienes han trabajado incansablemente para que este sueño -la coronación canónica de la Esperanza el próximo 25 de octubre- sea posible".

"Aquí se encuentra el sacrificio de quienes han trabajado desde la humildad. Deja testimonio de fe de quienes, desde el silencio, han prestado sus manos, su confianza y su esperanza", ha apuntado en un acto que ha concluido con la intervención de la alcaldesa.