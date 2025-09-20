La coronación de la Esperanza se anuncia ya en San Fernando con su cartel

La coronación de la Esperanza se presiente en San Fernando y deja ya adivinar los días grandes que se avecinan entre la castrense de San Francisco y el Panteón de Marinos Ilustres, donde esta antigua dolorosa –titular de la hermandad de la Expiración– recibirá la mayor distinción que se concede a una imagen mariana en la jornada del próximo de 25 de octubre, en poco más de un mes.

Y ese sentimiento cofrade se materializó en la noche del pasado viernes en forma de cartel conmemorativo, elemento siempre indispensable en un acto de este calado, que además de anunciar tiene la misión de abrir el camino a todo lo bueno que viene. La obra, realizada por Juan Pablo Moreno Rodríguez, fue presentada ante el altar de los titulares en un sencillo pero elegante acto que tuvo el acierto de contar con Juan José Castiñeiras Bustillo como maestro de ceremonias.

Cartel de la coronación de la Esperanza en San Fernando, obra de Juan Pablo Moreno Rodríguez

Sin hipérboles ni aspavientos, con un verso ágil y un dicurso liviano y casi coloquial, el presentador –consumado diestro de los atriles– fue del cartel a la coronación y de la coronación al cartel de Juan Pablo Moreno Rodríguez tocando la tecla de esas emociones que ya están a flor de piel entre los devotos de la Esperanza y recordando que todo esto que viene "no es solo una corona". Lo sabemos. Coronar una Virgen significa bastantes cosas más, pero siempre es bueno recordarlo, como hizo Juan José Castiñeiras en este acto que puso a La Isla rumbo a ese prometedor 25 de octubre.

El cartel, que combina la fotografía con la edición digital, está ilustrado por un primer plano de la imagen de María Santísima de la Esperanza –no podía ser de otra forma– rodeada por profusa una orla de flores que enmarca el rostro de la dolorosa sobre un fondo de color verde.