¿Por qué hoy, 21 de marzo, se llevan los calcetines desparejados?

C. P.

Probablemente, este viernes, caminando por la calle, en clase o en el trabajo, te hayas cruzado con gente que viste hoy calcetines desparejados. Si no te has fijado, seguro que lo ves (o verás) en cientos de publicaciones que empiezan a inundar las redes sociales.

La explicación es sencilla, y nada tiene que ver con el temporal de lluvia y las dificultades para secar la ropa, que ha hecho que se rescaten prendas que se creían olvidadas. Este 21 de marzo, como todos los años, se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. Una fecha que surgió como simbolismo numérico relacionado con la naturaleza genética del síndrome de Down, ocasionado por una trisomía cromosómica del par 21, de ahí la concordancia con 3 del 21 (21 de marzo).

El Día Mundial del Síndrome de Down tiene por objetivo lograr, como señala la Organización de Naciones Unidas (ONU) lograr una mayor conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades.

Down España ha lanzado la campaña #TanComoTú, que muestra que las personas con síndrome de Down sienten, piensan y actúan “tan como tú, tan como todos nosotros” y que pretende sensibilizar sobre la necesidad de construir una sociedad verdaderamente inclusiva y desmontar estereotipos.

¿Por qué calcetines desparejados?

Una de las medidas que siempre se llevan a cabo por el Día Mundial del Síndrome de Down es el de utilizar calcetines desparejados y coloridos. La campaña nació en Reino Unido, gracias a Chloe Lennon. Esta joven británica con Síndrome de Down se hizo viral merced a un vídeo en el que pedía a la gente que utilizara calcetines diferentes en cada pie.

El vídeo, en el que explicaba cómo era el uso de calcetines desparejados para darle difusión con el Síndrome de Down, rápidamente se hizo viral y la iniciativa fue compartida en las redes sociales y acabó traspasando fronteras. Ahora, la iniciativa se ha convertido en un referente para concienciar sobre la diversidad y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual.

El síndrome de Down no es una enfermedad, sino una variación genética

El síndrome de Down es la principal causa de discapacidad intelectual y la alteración genética humana más común. Se produce de forma espontánea, sin que exista una causa aparente sobre la que se pueda actuar para impedirlo. Surge en todas las etnias, en todos los países y en todas las clases sociales. La incidencia es de una por cada 600-700 concepciones en el mundo. Sólo se ha demostrado un factor de riesgo, la edad materna en el embarazo (especialmente cuando la madre supera los 35 años). De manera muy excepcional, en un 1% de los casos, se produce por herencia de los progenitores.

Tampoco existen grados de síndrome de Down, pero el efecto que la presencia de esta alteración produce en cada persona es muy variable. Las personas con síndrome de Down muestran algunas características comunes pero cada individuo es singular, con una apariencia, personalidad y habilidades únicas.

Los bebés con síndrome de Down tendrán muchos rasgos físicos propios de su familia. Además, los característicos de las personas con síndrome de Down y algún grado de discapacidad intelectual. Su personalidad, aficiones, ilusiones y proyectos serán los que verdaderamente les definan como personas y su discapacidad será sólo una característica más de su persona.

Se estima que en España viven unas 34.000 personas con síndrome de Down y un total de seis millones en el mundo. Los cálculos indican que entre el 30% y el 40% de las personas con discapacidad intelectual tienen síndrome de Down. La esperanza de vida de una persona con síndrome de Down se sitúa en torno a más de 60 años en la actualidad. Muy raramente se superan los 70 años.