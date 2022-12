Los hospitales de Cádiz han hecho unas 80 operaciones de cambio de sexo desde 2014

En los hospitales de Cádiz, desde el año 2014, cuando el Parlamento andaluz aprobó la ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, se han realizado 82 cirugías relacionadas con su atención en la provincia.

Estas intervenciones se han desarrollado concentradas en el hospital Puerta del Mar, con sólo una en de Puerto Real, al menos hasta el mes de octubre, que fueron los datos facilitados desde la Consejería de Salud a este periódico.

Andalucía incluyó en 2014 de manera pionera esta atención en la sanidad pública con distintos servicios, que incluye distintos tratamientos quirúrgicos como cirugía de reasignación de sexo o tratamiento de adecuación de la voz. El proceso asistencial integrado para la atención a personas transexuales adultas en Andalucía tiene cuatro fases, empezando por Atención Primaria y pasando a la unidades de atención a personas transexuales (UAPT).

Los números de Cádiz representarían alrededor del 15% de los andaluces y están al mismo nivel que la provincia de Sevilla, donde estas intervenciones han logrado cambiar la vida de 80 transexuales desde 2014, según los datos aportados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS). En Andalucía se han realizado 517, más de 73 anuales, hasta el mes de octubre, según ha publicado Diario de Sevilla., sin especificar edades o a qué genero han sido los cambios mayoritariamente.

La nueva ley Trans, que sigue tramitándose en el Congreso ante la falta de acuerdo, "pretende desmedicalizar las realidades trans" para que no sean obligatorias "ni cirugías, ni hormonación" para el cambio de género en el DNI, que hasta ahora incluye entre los requisitos un informe médico y psicológico, y que abre la puerta también a la infancia trans, uno de los puntos por el que sigue atascada en el Congreso.

Las unidades de atención a personas transversales en el SAS, tras ser derivados de la Atención Primaria, incluyen atención del endocrinólogo y se podrán hacer pruebas complementarias e interconsulta previa a ginecología o urología, según proceda. Igualmente, en la tercera fase se recibe información de los resultados y de forma detallada del plan terapéutico a realizar, de los posibles efectos secundarios de la medicación, de la necesidad de un adecuado cumplimiento terapéutico y de la reversabilidad/irreversabilidad de los efectos.

A espera de la Ley Trans

La ponencia de la Comisión de Igualdad encargada de analizar el proyecto se ha cerrado esta semana sin acuerdo en el punto que enfrenta a PSOE y Unidas Podemos: la enmienda socialista que plantea que un juez tenga que autorizar el cambio de sexo registral de los menores de 16 años.

El anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI ha causado un amplio debate entre los partidos socios de Gobierno, Podemos y PSOE, que ha presentado enmiendas al texto, principalmente relacionadas con el cambio registral de nombre y DNI de los menores de edad.

El anteproyecto contempla que "toda persona de nacionalidad española mayor de dieciséis años podrá solicitar por sí misma ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral del sexo". Es decir, no será necesario ningún informe previo y sólo una "declaración expresa" firmada por las personas interesadas. En el caso de menores entre 14 y 16 años será necesarios ser asistidas en el procedimiento por sus representantes legales y en el caso de 12 a 14 un aval judicial. El PSOE quiere que esta autorización judicial sea necesaria para cambiar de sexo en el registro hasta los 16 años.

La presidenta de 'Chrysallis' -de padres de menores trans-, Ana Valenzuela, ha insistido en que "los verdaderos riesgos para la infancia trans se originan cuando su documentación no coincide con su identidad" y ha explicado que, "quienes hablan de riesgos y protección para las personas menores trans no viven con ellas, no conocen sus realidades ni se acercan a ellas". "El anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno elimina requisitos obligatorios de hormonación y no habla en absoluto sobre tratamientos médicos que son competencia autonómica", explican los colectivos.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró que va "a trabajar con la mayoría feminista del Congreso para intentar que la ley salga antes de que acabe el año sin un solo recorte en derechos, tampoco para las infancias trans". De hecho, Unidas Podemos, con ERC, EH Bildu, Junts, BNG, PdeCAT, PNV, Más País, Compromis y Coalición Canaria han presentado una batería de enmiendas conjuntas a la Ley de la mano del colectivo de personas trans.

Entre las propuestas conjuntas de los grupos junto a Unidas Podemos, se plantean que la atención a las personas trans se incluya "en la cartera básica de servicios" del Sistema Nacional de Salud, "cubriéndose los distintos tratamientos necesarios relacionados con los procesos de transición", algo que ya se hace en Andalucía.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+); la Federación Plataforma Trans; 'Chrysallis', Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans; Fundación Triángulo; COGAM; No binaries España; Kif Kif migrantes y refugiados LGTBI; y No es Terapia; han convocado una manifestación en Madrid, para el sábado 10 de diciembre, en la que reclamaran al PSOE "derechos humanos sin recortes" para el colectivo.

En el año 2021, en España, 1.021 personas cambiaron la inscripción de sexo en los registros civiles, a donde que hay que acudir para esta gestión, que contempla el cambio de nombre propio para que no resulte discordante con el sexo reclamado.