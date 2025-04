La historia del 'Sea Condor', el barco abandonado en El Puerto hace más de 4 años: el capitán se fugó en lancha y quedaron tres marineros atrapados sin cobrar

El barco Sea Condor lleva más de cuatro años inactivo y abandonado en el muelle de El Puerto de Santa María. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz lo sacó a subasta en 2022 sin éxito. Ahora, vuelven a intentarlo. La embarcación está al final de las instalaciones portuenses, apenas visible para la población. De ahí el desconocimiento casi absoluto de su existencia.

Este buque llegó a la Bahía de Cádiz en abril de 2021. Una vez en aguas gaditanas, la tripulación vio cómo el capitán y el ingeniero saltaban del barco manera repentina. Huyeron en lancha y los dejaron allí. Los tres marineros, de nacionalidad birmana, asistieron atónitos a aquella escapada sin mediar explicación. Desde ese momento, comenzó su angustia. Por si fuera poco, el capitán del barco les dejó a deber unos 89.000 euros. Toda esta historia fue contada en exclusiva por El País.

Pese a entrar legalmente en España, el no estar vacunados de covid no facilitó las cosas a la tripulación. En un primer lugar, estuvieron fondeados dos meses, hasta que la comida escaseó. Pidieron auxilio a Salvamento Marítimo y Capitanía de Cádiz. Una vez que la Guardia Civil realizó una inspección del interior, se les permitió que el Sea Condor atracara en El Puerto de Santa María. A día de hoy, ellos ya no están a bordo pero sigue en el muelle portuense esperando un destino.

Detrás de esta rocambolesca situación, estaban los relatos de vida de unos birmanos que quedaron atrapados a miles de kilómetros de su país, lejos de su familia. Para no entrar en estado de locura, se vieron obligados a seguir sus tareas habituales de mantenimiento. El entramado legal propio de una tripulación de barco no es sencillo. Una vez en El Puerto, fueron atendidos por las autoridades marítimas de Cádiz y la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), un sindicato. Gracias a estos últimos, a la Fundación Cádiz Port y al Puerto de Cádiz nunca les faltó comida. Hasta pudieron hacer vida relativamente normal con el tiempo: salir a comprar algo por El Puerto, correr por la dársena casi desierta para despejarse, según contaron a El País. Para añadir más dificultad a las desgraciadas circunstancias, los vuelos a su país de origen, Myanmar, estuvieron bloqueados por el golpe de Estado de los militares en 2021. Finalmente, fue el sindicato ITF el que negoció con Sanidad la vacunación y la repatriación para poder salir del país. Algo de dinero recuperaron gracias a un seguro, aunque ellos esperaban recuperar las cuantías debidas al completo.

¿Por qué es fue tan difícil la repatriación de los marineros abandonados en el Sea Condor?

Cuando un barco queda olvidado en altamar con trabajadores dentro, comienzan las complicaciones. El principal responsable de repatriar es el armador. En este caso, escapó a República Checa sin pagar a su tripulación y sin asumir la responsabilidad legal que le correspondía. El siguiente en la escala de obligación es el Estado representado en la bandera del navío. Según la ficha del barco en la web especializada Vessel Finder, era Mongolia, que tampoco se hizo cargo. Después, recaería todo en el país de atraque y, por último, en el país de nacionalidad de las personas abandonadas.

El sindicato ITF presentó a finales de 2021 una demanda de embargo al Juzgado de lo Mercantil para posibilitar que se celebrara un posterior juicio de subasta y que así los acreedores del barco o ITF pudiesen cobrar. Los marineros pudieron volver a su país, pero el barco sigue en aguas de El Puerto. La APBC espera en la segunda subasta poder deshacerse del Sea Condor.

La venta imposible del Sea Condor por parte del Puerto de Cádiz

El 24 de noviembre de 2022, el BOE publicó la resolución de la APBC de enajenación mediante subasta del Sea Condor. El barco con una eslora de 54,79 metros salía a subasta por un precio base de 100.000 euros. Como es habitual en estos procesos, se exigía una garantía provisional de pago. En este caso, un 5% de salida en primera convocatoria. El 19 de enero de 2023 en los salones de la Autoridad Portuaria de Cádiz la subasta no llegó a ninguna parte. La institución intenta desde hace tres años la venta de este navío que incluso una vez precisó una intervención. Tal como se publicó en las memorias de la APBC de 2023, en noviembre de 2023 la rotura de cabos del buque obligó a la activación de los protocolos de Plan Interior Marítimo (PIM), establecidos para luchar contra la contaminación marina accidental. Aunque no fue necesario desplegar medios, hubo que poner en marcha este procedimiento.

Tras quedarse enquistado el intento de subastar el Sea Condor, el pasado 5 de abril se publicó en el Boletín Oficial del Estado el traspaso de competencias sobre este barco del Consejo de Administración de la APBC a la presidencia de esta institución, en manos de Teófila Martínez. La finalidad de este movimiento no es otra que darle agilidad a la subasta, sacándola por segunda vez. Desde la APBC explicaron a este medio que estos casos son poco habituales, pero cuando ocurren la solución se suele alargar en el tiempo.