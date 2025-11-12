La Guardia Civil detiene a un hombre por el atraco con "extrema violencia" a una gasolinera de Algodonales por una caja de menos de 2.000 euros

Oculto el rostro con un pasamontañas y con un arma blanca de grandes dimensiones fue como sorprendió un atracador a un dependiente de una gasolinera de Algodonales el pasado sábado 8 de noviembre. El objetivo, robar la caja del establecimiento, que en ese momento contaba con 1.725 euros en efectivo. La Guardia Civil de Cádiz ha logrado detener, gracias a la colaboración ciudadana, al presunto autor del robo, que se produjo con extrema violencia además hacia la víctima ya que el hombre lo amenazó y amagó en varias ocasiones con agredirle con el arma.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 20:45 horas del pasado día 8 de noviembre en una gasolinera de la carretera A-384, situada a las afueras de la localidad de Algodonales, cuando un vehículo se adentró en la gasolinera de manera brusca y acelerada, apeándose del interior un varón corpulento que ocultaba su rostro con pasamontañas y sudadera con capucha.

Inmediatamente el atracador accedió rápidamente al interior del establecimiento y se dirigió al mostrador donde se encontraba el dependiente mientras, esgrimía un cuchillo de grandes dimensiones y le gritaba en tono amenazante para que le diera todo el dinero de la caja registradora.

Durante el atraco, el detenido se comportó con extrema violencia hacia la victima llegando a amagar, en reiteradas ocasiones, para agredirle con el cuchillo.

Finalmente, el atracador huyó del lugar en vehículo tras hacerse con un botin de 1.725 euros en efectivo de la caja registradora.

La rápida actuación de los guardias civiles de patrullas territoriales, del Equipo de Investigación de Villamartin y gracias a la colaboración ciudadana, permitió localizar y detener, tan solo dos días más tarde, al atracador.

Por estos hechos, se procedió el pasado día 10 a la detención de J.M.M de 34 años de edad y con antecedentes por robo con violencia, entre otros.