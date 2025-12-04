Detienen al conductor de un coche por sobrepasar en casi 100 kilómetros por hora el límite de velocidad permitido en la carretera entre Arcos y El Bosque

Un conductor de un vehículo ha sido detenido por La Guardia Civil por sobrepasar la velocidad de la carretera que une Arcos con El Bosque en casi 100 kilómetros por hora. Al autor de esta infracción se le acusa de un supuesto delito contra la seguridad vial. Su detención, informa la Guardia Civil, ha sido posible tras ser captado por un cinemómetro instalado en vehículo oficial en un punto de verificación. Los hechos ocurrieron el día 2 de noviembre de 2025, en la carretera A-372 (Arcos Fra. - El Bosque), en el término municipal de Arcos de la Frontera, cuando circulaba a 162 km/h en un tramo limitado a 70 km/h.

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz ha llevado a cabo la detención del conductor del vehículo por un supuesto delito contra la Seguridad Vial por exceso de velocidad, recogido en el artículo 379 del Código Penal. Este delito está castigado con la pena de prisión de tres a seis meses, o con la multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajo en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. Asimismo, a esto se le añade la privación de conducir turismos y motos entre uno y cuatro años.

Es la segunda detención que se produce en Cádiz por circular a una velocidad desmedida en menos de una semana. Hace tan solo unos días, la Guardia Civil arrestó a una persona por ir a 144 kilómetros por hora en la carretera Jerez-Rota a la altura de El Puerto en un tramo limitado a 50 kilómetros por hora. La infracción también fue registrada el 2 de noviembre, el mismo día que la del infractor en la Sierra de Cádiz.

Las multas y sanciones más comunes en las carreteras de Cádiz

La detención del hombre que sobrepasó la velocidad en casi 100 kilómetros por hora se consideró un delito contra la Seguridad Vial. Antes de eso, cuando se tratan de excesos de menos kilómetros por hora, la ley contempla multas económicas que van desde los 100 a los 600 eruos y la retirada de de 2 a 6 puntos dependiendo de los kilómetros de más a los que se circula.

Otra de las multas que más se repiten en las carreteras gaditanas tienen que ver con alcohol y drogas, donde la multa económica es de entre 500 y 1.000 euros, y de 4 a 6 puntos menos. La tasa máxima de alcohol para conductores noveles y profesionales es 0,15 mg/l en aire espirado. Para el resto de conductores es de 0,25 mg/l y, si se superan 0,60 mg/l, es un delito. De otras drogas, cualquier presencia en el organismo es motivo de sanción.

Mientras se conduce, usar un móvil sin manos libres, leer o enviar mensajes o utilizar auriculares (aunque solo sea uno) también motivo de sanción. Así como la manipulación de navegadores GPS o conducir sujetando el móvil. Esto puede llevar a la pérdida de 6 puntos y una multa de 200 euros.