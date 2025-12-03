La Guardia Civil aborta un alijo de 410 kilos de cocaína en la costa de Barbate

La Guardia Civil de Cádiz, en un operativo conjunto con EDOA de Cádiz y UCO, con el apoyo del CRAIN, COC y de unidades de Seguridad Ciudadana de Vejer de la Frontera, ha evitado la introducción de un alijo de cocaína que pretendía ser introducido por la costa de Barbate. La embarcación de alta velocidad fue controlada en todo momento a través del SIVE como sospechosa de realizar actividades de narcotráfico. Tras organizar un dispositivo policial abortaron el alijo interceptando 17 fardos de cocaína, con un peso aproximado 410 kilos. De igual forma se han detenido a 2 personas, por los delitos de tráfico de drogas, y se han incautado un arma larga con dos cargadores municionados, listo para su uso, 3 quads, teléfonos móviles y walkie talkie.

La intervención se realizó alrededor de las 05:50 horas del pasado día 26 de noviembre, en un dispositivo policial conjunto con EDOA de Cádiz y UCO en el que fueron apoyados por los guardias civiles que operaban en el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), los cuáles, detectaron una embarcación que navegaba de manera sospechosa con rumbo a la zona de costa entre las playas de la zona de El Palmar y Barbate.

Ante la posibilidad de que se tratase de un desembarco de droga, se solicitaron apoyos de unidades de Seguridad Ciudadana de Vejer de la Frontera para acordonar la zona donde se preveía que pudiera ser el posible desembarco.

Un seguimiento controlado por parte de los agentes dio como resultado la interceptación de 17 fardos de cocaína, con un peso aproximado 410 kilos, la detención de 2 personas, por los delitos de tráfico de drogas, la incautación un arma larga con dos cargadores municionados, listo para su uso, 3 quads, teléfonos móviles y walkie talkie,

Los detenidos y todo lo incautado, fue trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz para la confección de las oportunas diligencias. La operación continúa abierta.