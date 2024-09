Un general de Cádiz, al mando de los militares españoles en el Líbano: "Hoy aquí nos necesitan más que nunca"

Más de 650 militares españoles están desplegados en misión en el sur del Líbano en el marco de la misión de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), un país que afronta una situación tras el ataque de Israel al país y el conflicto con las milicias de Hezbollah. El actual contigente, que partió de Zaragoza en mayo para vigilar la frontera entre ambos países, tiene al frente un general gaditano, Guillermo García del Barrio, que ha contado a través de declaraciones compartidas por el Estado Mayor de la Defensa cómo están en estos momentos, en el que han aumentado las medidas "con la finalizad de priorizar siempre nuestra seguridad".

"La situación actual no nos sorprende, lo cual no quiere decir que no nos preocupe”, comenta el general, que ha explicado como han aumentado las medidas "con la finalidad de priorizar siempre nuetras seguridad". “Durante los seis meses de preparación en España antes de desplegar, nos preparamos específicamente para esta misión, volcando especialmente nuestro esfuerzo en mentalizarnos para afrontar las situaciones que actualmente estamos viviendo", manifiesta.

"Estamos bien, con la moral alta", afirman en un vídeo donde ha enviado un mensaje de tranquilidad a los familiares con la prioridad de la seguridad de todos como prioridad. "Hoy aquí nos necesitan más que nunca y nos hemos preparado y sabemos como hacerlo"

Las medidas de seguridad en el despliegue “se establecen en función de la situación” y se traducen en tres niveles: el nivel 1 marca la obligatoriedad de portar el equipo de protección personal -chaleco antibalas y casco- siempre a mano; el nivel 2 conlleva acoger a todo el personal en la posición de Naciones Unidas más cercana y llevar el equipo de protección puesto; y el nivel 3 supone desplazarse a los búnkeres que existen en las diferentes posiciones. Tras los ataques de los últimos días, “estas medidas se han visto incrementadas fundamentalmente en el tiempo que pasamos en los niveles 2 ó 3 con la finalidad de priorizar siempre nuestra seguridad en el cumplimiento de los cometidos asignados”, ha indicado.

“Además, en nuestras patrullas próximas a la línea de separación entre Israel y Líbano, siempre realizamos nuestros desplazamientos en vehículos acorazados y nunca solos, manteniendo siempre contacto permanente con nuestra base”, ha añadido el jefe de la Brigada.

García del Barrio deja claro que en una misión militar el riesgo cero no existe". "Sin embargo, hay que tener en cuenta que Naciones Unidas no es objetivo de ninguna de las partes; tanto Israel como Líbano han aceptado nuestra presencia donde desplegamos. Además, gracias a nuestra labor, el sur del Líbano ha disfrutado de uno de los períodos de paz más largos en toda su historia”, ha continuado el general.

Respecto a las patrullas conjuntas con las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF), el general García del Barrio ha explicado que, hasta el pasado 23 de septiembre, el 15% de las actividades operativas de la Brigada se realizaban junto con las LAF. “La coordinación de nuestras actividades era permanente y nuestras relaciones con ellos siempre han sido excelentes. Además, disponemos de oficiales de enlace de las LAF trabajando permanentemente con nosotros en nuestra base. A partir de esa fecha, sin embargo, nuestras patrullas se han limitado a las estrictamente necesarias y, por tanto, nuestras actividades se han reducido”. No obstante, el general ha afirmado que, “cuando termine esta limitación, volveremos a retomar nuestras patrullas conjuntas con ellos en beneficio de nuestra misión”.

“El contacto con las familias es permanente”

El jefe del Sector Este ha destacado la preparación de todos y cada uno de los integrantes del contingente y añadido que, por un lado, les preocupa la población civil, que se encuentra expuesta a los ataques entre ambas partes, porque, gracias a la labor desarrollada por todos los contingentes españoles en esta misión. Los militares españoles se sienten muy queridos por ellos. “Les puedo asegurar que sentimos sus desgracias como nuestras. Recibimos muchas llamadas de personas procedentes de las poblaciones aledañas a la base para interesarse por nuestra situación, y eso dice mucho de ellos”, ha indicado.

“Pero también sentimos preocupación por nuestras familias y sobre todo por la información que pueden recibir sobre las condiciones en las que desarrollamos nuestro trabajo actualmente”, ha señalado el general, quien ha resaltado que en la base disponen de internet libre, por lo que todos los componentes de la Brigada pueden mandar mensajes y realizar llamadas o videollamadas con su teléfono móvil u otro medio electrónico de forma totalmente gratuita y sin limitaciones. “Por tanto, el contacto con las familias está asegurado y es permanente”, ha afirmado.

“Sin embargo, cuando adoptamos las medidas de seguridad que nos aconsejan desplazarnos a los búnkeres, los medios de enlace civiles tipo wifi se restringen por nuestra seguridad. Sabemos que esto puede producir preocupación en nuestras familias, pero todos ellos deben comprender que es por nuestra seguridad y no deben preocuparse; aunque somos muy conscientes de que, a veces, no resulta fácil para ellos”, ha reconocido tras un vídeo realizado donde señala que se encuentran bien.