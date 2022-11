"Los funcionarios llegan a realizar jornadas de 12 horas"

El sindicato Csif critica las recientes manifestaciones de Miguel Orellana, candidato a decano del Colegio de Abogados de Cádiz, sobre las irregularidades laborales de ciertos funcionarios que, según dijo, emplean "horas horas para desayunar". Para el sindicato, Orellana demuestra "un gran desconocimiento del funcionamiento de la administración y del trabajo que realizan los empleados públicos a diario".

En un comunicado, Csif califica de "totalmente inaceptable" y de "insulto para los funcionarios" las declaraciones del abogado gaditano. "Además de que eso no es cierto en absoluto, hay que recordar que la raíz del problema de la ralentización de la Justicia no está en el desempeño de los empleados públicos, sino en la gestión de los recursos humanos que lleva a cabo la Administración de Justicia, que no hace el esfuerzo suficiente para paliar la falta de personal, cubriendo bajas, vacaciones o reforzando las plantillas", esgrime Csif.

"Los funcionarios son profesionales que trabajan con medios inadecuados, mobiliario antiguo, equipos informáticos desfasados, en condiciones de peligro y excediéndose en sus funciones. Llegan a realizar jornadas de 12 o 14 horas, como ha ocurrido en el Juzgado de Violencia de Algeciras, sin remuneración ni contraprestación alguna, soportando cargas de trabajo del doble y el triple de lo que tienen estipulado, y, como ocurrió este domingo, ayudando con sus propias manos y coches a realizar la mudanza del Juzgado de Guardia de San José al estadio Nuevo Mirandilla", aseguran desde el sindicato.

Csif lamenta que "el desconocimiento" de Orellana le lleva a poner el foco, "erróneamente" sobre un colectivo que "pese a todo, día a día, se esfuerza en trabajar para que el sistema funcione". "Por suerte, agrega, su punto de vista no representa el parecer de los profesionales a los que aspira a representar en el Colegio de Abogados, pues muchos de sus compañeros nos muestran –a los funcionarios de Justicia- su apoyo a diario, comprendiendo nuestra situación".

"Desde Csif le pedimos que deje a los funcionarios seguir trabajando para conseguir que, pese a todas las carencias, el servicio público se vea menos perjudicado de lo que ya está. Y que si tiene alguna queja del funcionamiento de la Justicia, que critique a los responsables de la Administración y no a los trabajadores", concluye.