Una familia de Algodonales lleva más de veinte años esperando un millón de euros de indemnización

La familia de un jornalero que quedó tetrapléjico tras un accidente de tráfico en el que chocó contra una mula en el año 2004 ha denunciado que más de veinte años después del suceso no han conseguido cobrar la indemnización ordenada por el juez, que quedó fijada en un millón de euros.

En un comunicado, el abogado de la familia, Fernando Osuna, ha recordado que el caso ocurrió el 29 de febrero del 2004, cuando Juan Carretero Gil, jornalero de 66 años y natural de Algodonales, quedó tetrapléjico por un accidente de tráfico al chocar el vehículo en el que viajaba con una mula en la carretera que une Utrera con Los Palacios y Villafranca (Sevilla), cuando se dirigía a trabajar a la provincia de Huelva a las 21:30 horas.

Osuna ha criticado el "atasco judicial" del juzgado de Utrera, ya que no solo no han recibido la indemnización de un millón de euros que le corresponde por sentencia, sino que solo se ha conseguido embargar la cantidad de diez euros, dinero que cobró la familia en 2020.

Dado el retraso en el cobro de la indemnización, la Justicia fijó en junio del 2018 el aumento de la multa en 60.000 euros por el mal funcionamiento del juzgado, una cantidad que tardó un año en recibir, aunque sigue sin cobrar la cifra principal, lo que se podría haber solucionado si el Juzgado de Utrera hubiera tramitado con normalidad el juicio, pero el atasco de este órgano lo ha impedido.

El mismo letrado ha señalado que Carretero "murió frustrado tras 14 años de pésimo funcionamiento del órgano judicial de Utrera", hasta el punto de que "se tardó un año en llevar un atestado entre dos oficinas judiciales separadas por 30 metros", pero se equivocaron de documento "y el atestado que llevaron era de otro juicio".

La familia ha pedido el embargo de una finca propiedad de los condenados, sin que se haya atendido todavía su petición.