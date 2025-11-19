La familia de un menor atropellado en Olvera denuncia cartas amenazantes

La familia de Marcos Jiménez, el menor de 15 años fallecido tras un accidente de tráfico ocurrido en Olvera el 14 de marzo de 2021, ha reclamado justicia a pocas semanas de que se celebre el juicio contra la conductora acusada de provocar la colisión y han señalado que están recibiendo cartas amenazantes.

El proceso está señalado para el próximo 10 de diciembre en el Juzgado de lo Penal número 1 de Jerez y según la acusación particular, la conductora invadió el carril por el que circulaba el menor y lo hacía bajo los efectos del alcohol.

El abogado de la familia, Luis Romero Santos, ha declarado que la prueba de alcoholemia practicada más de dos horas después del siniestro arrojó una tasa de 0,42 y 0,44 mg/l, aunque la tasa estimada en el momento del impacto sería superior a 0,55.

La familia ha denunciado además que, tras el accidente, la acusada abandonó el lugar y un familiar suyo habría intentado suplantarla ante la Policía Local y la Guardia Civil.

Por estos hechos, el Juzgado de Instrucción número 2 de Arcos ha admitido a trámite una querella contra ese familiar, aunque este procedimiento seguirá su curso de forma independiente y no formará parte del juicio previsto para diciembre.

El abogado ha anunciado que solicitará en el juicio que se incorpore, además de los delitos de homicidio imprudente y conducción bajo los efectos del alcohol, un delito de omisión del deber de socorro por el abandono de la escena, por lo que la familia prevé pedir una pena de siete años de prisión.

"SÉ QUIÉN ES. SON AMENAZAS POR LO OCURRIDO CON MARQUITOS"

Diego Jiménez, tío del menor y portavoz familiar, ha afirmado que solo buscan "justicia y no dinero porque una vida de un niño de 15 años no vale dos años de cárcel", ha señalado.

Ha dicho también que la familia ha mantenido la calma pese a convivir diariamente en la misma zona que los investigados: "Tenemos confianza en la justicia y no nos vamos a manchar las manos".

El portavoz familiar ha denunciado haber recibido cinco cartas de amenazas escritas a mano relacionadas con el caso y sólo ha avanzado: "Sé quién es. Son amenazas por lo ocurrido con Marquitos".

La familia ha insistido en que quiere que el caso "no caiga en el olvido" y en que confía en que la vista oral del 10 de diciembre "sirva para que se haga justicia por un menor que perdió la vida sin culpa alguna".