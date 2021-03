Fallece el chico de 15 años atropellado en Olvera

Trágico desenlace para toda una familia que ha permanecido durante toda una semana a las puertas del Hospital Puerta del Mar de Cádiz arropando a los padres de un chico de Olvera de 15 años que permanecía en la UCI desde el pasado domingo. Fue atropellado por una conductora que se dio a la fuga y arrojó positivo en el test de alcoholemia, relatan sus familiares. El chico falleció esta misma tarde. Ahora piden Justicia.

“Queremos agradecer al equipo médico lo bien que se ha portado con el niño, a los celadores y a los trabajadores de seguridad y de cafetería por su trato amable y cordial en todo momento”, dijo a este periódico uno de sus tíos unas horas después de conocer la dramática noticia en torno a las 13:00 horas.

“Pedimos Justicia, por que mañana le puede tocar a otra persona. Esta muchacha, por llamarla de alguna manera, una mujer ebria, dejó al niño en la carretera, se dio a la fuga, llamó a un familiar de ella para que se hiciese cargo del accidente e intentaron engañar a toda la Justicia. Por eso pedimos Justicia, porque mañana le puede tocar a usted o a cualquiera”, insstió. “Que sepamos, esta mujer no ha sido detenida, que está en libertad, después de haber prestado declaración”, agregó.

“Lo que sabemos es que estaba trabajando, que salía y entraba, y que se ha dado de baja por depresión, y que ya no está trabajando, pero cobrando, a causa de que ha matado a mi sobrino”, relata una de sus tías desde el dolor más profundo. “Ella ha cometido un asesinato, ha dejado a una persona en el suelo, un menor, no ha llamado ni a la ambulancia ni a nadie, ni siquiera ha llamado para preocuparse por su estado".

"El peso de la ley tiene que caer, no sólo sobre los famosos, sino sobre cualquiera que haya hecho algo igual. La Justicia tiene que hacer su trabajo. Aquí los médicos ya han hecho el suyo. No importa si tiene dinero o no tiene. Lo que importa es que esta mujer ha matado a mi sobrino de 15 años. Iba bebida, iba borracha. Salía de un pub y mi sobrino iba a comprar chucherías. Decía que creía que le daba tiempo, para que veas la borrachera que llevaba, y no le dio tiempo, y lo pilló y lo dejó y se fue”.

Uno de los tíos del chico fallecido lamenta que hayan tenido que estar tantos días a las puertas del hospital y "que no hayamos recibido ni una llamada del alcalde de Olvera, que ni siquiera se haya dignado a interesarse por unos padres que estaban perdiendo a su hijo".

Como ya publicó este periódico, desde la gerencia del hospital se contactó con una persona de Olvera que ponía a su disposición un piso y con el alcalde de Cádiz, que ofreció las instalaciones del Albergue Municipal.