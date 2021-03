Una familia de Olvera, instalada en la entrada del hospital de Cádiz pendiente de la salud de un chico de 15 años

Una familia de Olvera lleva instalada en la entrada principal del Hospital Puerta del Mar de Cádiz desde el pasado domingo, pendiente del estado de salud de un chico de 15 años que permanece ingresado en la UCI del centro.

Los padres y los tíos del chaval -que se encuentran en una esquina junto al acceso principal del hospital con mantas y algunos enseres- no quieren moverse de allí. "Vivimos muy lejos y no queremos irnos por si pasa algo, porque el niño está grave", afirma su padre.

Una de las tías corrobora las palabras de este hombre: "El niño está mal y nosotros estamos aquí porque sus padres no pueden estar solos. ¿Cómo vamos a dejar a nuestra hermana y nuestro cuñado en estas circunstancias?".

Relatan que el accidente se produjo cuando la conductora de un coche -que posteriormente dio positivo en el control de alcoholemia- invadió el carril por el que el menor circulaba con su moto, chocando con él. La mujer se dio a la fuga dejando al chaval tirado en el suelo. "En la UCI nos han dicho que esto va a ser de larga estancia porque la recuperación es muy lenta y, aunque no nos gusta estar en la puerta de un hospital, a la intemperie y en un lugar donde pasan tantas personas, vamos a seguir aquí porque no tenemos otro sitio donde ir".

Esta familia entiende que hay un protocolo por la pandemia de covid-19 y que todos no pueden entrar en el hospital, "pero deben de entendernos a nosotros, que vivimos a más de 100 kilómetros de distancia y no podemos estar yendo y viniendo. Esta es una situación extrema". Así, plantean que se les podía habilitar una sala en el centro "para no tener que estar en la calle" y también acceso a un baño porque por las noches está todo cerrado.

Cuentan que antes de ingresar en Cádiz, el chico estuvo en el Hospital de Villamartín y allí les dejaron entrar y les habilitaron una sala donde podían estar con mascarillas y manteniendo las distancias.

La familia está agradecida al personal del hospital, porque el niño "está atendido estupendamente" y los profesionales de la UCI han ido a interesarse por la situación en la que se encuentran y les informan constantemente del estado de salud del chico.

Afirman que han ido a hablar con Atención al Ciudadano del centro, que les derivó a la Unidad de Trabajo Social del hospital y esta, a su vez, los derivó a la asistenta social de Olvera, que les ha dicho que no les puede ayudar. La solución que les ha dado es que busquen un piso para alquilar y que luego les ayudarían con el pago, "pero somos muchos y no sabemos cuántos días vamos a estar aquí", manifiestan, por lo que no confían en encontrar nada.

Desde el Puerta del Mar indican que se les ha informado de que no pueden estar en la puerta del centro y que debido a la situación de pandemia, no se permite a un grupo de personas permanecer dentro del hospital. Aseguran que cualquier cambio en el estado de salud del niño se le comunicará a los representantes de la familia, que, además, están en contacto permanente con el personal de la UCI y todos los días pueden realizar una visita al chico.

En el centro confirman que se les derivó a la Unidad de Trabajo Social del hospital, que ha contactado con los Servicios Sociales de los ayuntamientos de Olvera y de Cádiz para buscarles alojamiento y acceso a duchas. Les han informado que existen en la ciudad unos recursos que pueden utilizar, pero la familia ha declinado este ofrecimiento.