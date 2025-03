El exconcejal de Chiclana detenido por exhibicionismo ante menores: "Soy inocente y hay que esperar al juicio"

El ya exconcejal del Ayuntamiento de Chiclana, José Alberto Cruz, ha hablado unas horas después de trascender su detención por exhibición ante menores, su posterior destitución como concejal por parte del PSOE y su dimisión. Cruz ha defendido su inocencia en el programa Mañaneros de La 1.

En una breve conversación con una periodista de la cadena pública, el ex edil chiclanero afirmó: "Soy inocente y hay que esperar al juicio". Cruz evita dar declaraciones a la espera de su comparencia ante el juez: "Yo declararé en el juicio y podréis saber todo lo que tenéis que saber". El edil se remite al proceso judicial abierto siempre que se le cuestiona en la corta llamada que concede. "Yo voy a hablar en el juicio y creo que es importante seguir el cauce para que todo se aclare. Estoy convencido de que todo se va a aclarar", sostiene.

La carrera de José Alberto Cruz se encontraba en un buen momento dentro del PSOE andaluz, apareciendo como uno de los abanderados en el último Congreso Regional. También es conocido por su activismo LGTBI+. De hecho, se vio envuelto en una polémica por un mensaje homófobo enviado por el sindicato CSIF a los trabajadores del Ayuntamiento de Chiclana con mofas a su orientación sexual. Entonces, denunció los hechos para "que nadie tenga que pasar por esto".

Aparte de su vida política como concejal de Chiclana, era conocido por sus vídeos divulgativos en TikTok donde explicaba cómo realizar trámites con la administración. En ellos, daba detalles sobre cómo hacerse un certificado digital o cómo conseguir ciertas ayudas de una manera amena. Esto le valió que incluso fuera nombrado el 'Mejor Educador Digital de España' en 2022, algo de lo que presume en su propio perfil de Instagram.

José Alberto Cruz contó al alcalde de Chiclana que estaba en el hospital en lugar de detenido

El alcalde de Chiclana, José María Román, calificó de "tremendamente doloroso" todas las circunstancias que rodean a esta polémica. Román comentó que conoció el asunto el sábado por la noche a través de los medios de comunicación. Entonces, ya relató que José Alberto Cruz no estuvo presente en la Junta de Gobierno Local del viernes pasado y que no respondió a las llamadas durante el jueves. La detención de Cruz en Jerez se había producido el miércoles, tal como confirmó la Policía Nacional.

No obstante, dio otra versión totalmente diferente al regidor chiclanero y a todo el grupo municipal socialista de Chiclana. “A través de su pareja, nos dice por Whatsapp que está en el hospital con mareos. Lógicamente, hemos estado preguntando un día tras otro por su estado de salud y nos decía que no podía hablar”, detalló Román. “El sábado, sobre las 15.40, recibo una llamada, nuevamente, desde el teléfono de su pareja, y era él, quien me traslada que ya ha salido del hospital, que está bien y que el lunes se incorpora. Le pregunté por el móvil y me comentó que lo había perdido”, aclaró el alcalde de Chiclana.

Una vez acabado el Carnaval, Román se entera realmente de lo sucedido. “Cinco minutos después, por el mismo terminal de su pareja, José Alberto me cuenta lo que ya había leído hacía 5 o 10 minutos”, contó Román. Unos hechos que no estaban en el conocimiento de ningún integrante del gobierno local. La expulsión de todos los cargos municipales y de partido se produjo el domingo 9 de marzo. Un día después, José Alberto Cruz dimitió como concejal de Chiclana, rechazando la posibilidad de quedarse como no adscrito.

Quién es José Alberto Cruz, el concejal de Chiclana acusado de exhibición de menores

El edil chiclanero forma parte de la Corporación Municipal chiclanera desde el año 2015, siempre con responsabilidades de gobierno. En el mandato 2015-2019 asumió la Delegación Municipal de Juventud, un área que mantuvo en el mandato 2019-2023 aunque añadiendo además la Delegación de Fiestas. Tras las elecciones municipales de mayo de 2023 y tras renovarse el acuerdo de gobierno entre el PSOE e IU el alcalde de Chiclana, José María Román, le nombró octavo teniente de alcalde y responsable de la Delegación genérica del Área de Juventud, LGTBI+, Salud, Bienestar Animal y Deporte.

Nacido en 1992 José Alberto Cruz tiene el grado universitario en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla y en su trayectoria profesional destaca la dirección del programa EmprenRed en EMA RTV (de septiembre de 2010 a julio de 2011), prácticas en la emisora Radio Cádiz de la Cadena Ser (de julio a septiembre de 2013) y trabajos de producción audiovisual y animación en Hipotels Gran Conil entre los meses de mayo y noviembre de 2014. En el año 2022 recibió el premio a Mejor Educador Digital de España, otorgado en el congreso Edu-Con España.