"No esperamos otra cosa que la prisión permanente revisable"

Si pierdes a unos padres eres huérfano. Si pierdes a un cónyuge eres viudo. ¿Y si pierdes a un hijo? ¿Qué eres si pierdes a un hijo? Si un psicópata lo tirotea y le arranca la vida en un campo de Teruel ¿en qué te conviertes? La madre de Víctor Caballero, el guardia civil gaditano asesinado por Igor El Ruso, vive a sus 73 años haciéndose esta pregunta a diario. Sumando días a una vida que apenas si puede llamarse así, rota por el dolor de la ausencia más presente, esperando despertar de un mal sueño que se inició con una fatídica llamada hace ya tres años y cuatro meses.

Un suplicio que comparte con su hijo mayor, Enrique, también guardia civil como Víctor y que esta tarde, apenas unas horas después de regresar de Teruel, en cuya Audiencia Provincial se ha desarrollado el juicio contra Igor El Ruso, ha accedido a hablar con este diario. Le ha costado. No está para charlas. La familia de Víctor lleva tres años lamiéndose las heridas en soledad, intentando no convertir la muerte de su hermano en un circo mediático. “No le deseo por lo que estamos pasando ni a mi peor enemigo”, reconocía Enrique.

Porque ha sido él quien ha estado junto a su abogado en la sala donde se ha desarrollado la vista. Ha sido Enrique el que ha tenido que mirar a los ojos al ser –por llamarlo de alguna manera– que mató a su hermano a sangre fría. “Si te digo la verdad no quiero ni hablar de este tipo. Creo que lo que más daño puede hacerle es que se le ignore. Es un psicópata narcisista, un ególatra, un ser despiadado que no tiene ningún valor por la vida humana. Se ha mostrado frío en todo momento, sin asomo de arrepentimiento. Por eso te digo que casi prefiero no detenerme en él”.

Enrique y su familia espera que tras el veredicto de culpabilidad Igor El Ruso sea condenado a prisión permanente revisable. “Con el código penal en la mano no cabe otra. Son tres asesinatos y la ley que la aprobó lo dice bien claro, más de dos asesinatos es prisión permanente revisable. Es lo que esperamos, lo que han pedido los siete abogados que han estado en el juicio”.

Durante la semana que ha durado el juicio Enrique ha estado en contacto directo con su madre y sus hermanos. “Le decía a mi madre que no pusiera la televisión, que intentara no escuchar nada porque a veces salen cosas que no son del todo verdad, que hacen daño, y nosotros ya estamos sufriendo bastante. Llevamos tres años y cuatro meses callados pero cuando haya una sentencia en firme ya hablaré para decir algunas cosas más”.