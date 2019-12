"Nos hemos encontrado la Sanidad en la provincia en su peor momento"

La delegada de Gobierno de la Junta en la provincia, Ana Mestre, rodeada de todos sus delegados, realizó ayer su balance de su primer año de gobierno, el Gobierno del cambio, como ella lo denominó y lo hizo incidiendo mucho en el área que más polémica está suscitando de su gestión, la Sanidad.

Mestre reconoció que "nos hemos encontrado la Sanidad cuando llegamos en su peor momento, con largas listas de espera, plantillas desmotivadas y con mucho hastío e infraestructuras anticuadas". Frente a esto, la delegada defendió su gestión, aunque admitió que "no podemos solucionar en un año todo lo que llevaba arrastrando la Sanidad en nuestra provincia".

Destacó que la sustituciones se han situado ya en un 28%, cuando hace un año sólo se realizaba el 14% o puso como ejemplo las obras en los climatizadores de los quirófanos del hospital de Jerez, que no se cambiaban hace treinta años. Su meta es alcanzar en el próximo ejercicio la equiparación salarial , invertir en equipamiento, ejecutar obras en hospitales y acabar en lo posible con las listas de espera, "que estamos combatiendo con planes de choque". Hubo cierto tono de frustración cuando admitió que "ya me gustaría haber contado con una varita mágica que hubiera permitido eliminar todas esas carencias en estos meses".

También abordó de forma más genérica otras áreas y se mostró orgullosa de "haber desbloqueado los proyectos de la ITI, que se encontraban como ustedes saben que se encontraban. Ahora ya sabemos que todos esos proyectos que están bajo este paraguas se van a poder llevar a cabo". En ese ámbito, consideró un paso adelante la "complicidad" alcanzada con los empresarios de la provincia recordando que, en ese caso, la tarea del gobierno es facilitar a los empresarios que sus proyectos no se encuentran con obstáculos burocráticos.

"Generar y despertar ilusiones" es otro de sus compromisos para 2020 y se mostró más que satisfecha de cómo funciona el engranaje de la coalición de su partido con Ciudadanos, que funciona como un solo gobierno.

No pudo faltar una pulla al Gobierno en funciones de Madrid tras la recepción de la carta en la que se impedía a la Junta acudir a los a los mercados a financiarse. "No hay ninguna norma que obligue a una comunidad a tener que ejecutar un plan especial, como el que nos piden, por un desvío de un solo año, un desvío que pertenece a los Presupuestos que realizó la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y no a los dos que nosotros hemos podido aprobar en sólo once meses".

La mentó la interinidad y la incertidumbre del Gobierno de Pedro Sánchez, "lo que nos obliga a sacar adelante nuestra gestión a pulmón, sin un aliado en el Gobierno central".