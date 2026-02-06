Economistas de Cádiz destaca "la bonanza económica" de la provincia según el Barómetro de 2025

La provincia de Cádiz cerró 2025 en una situación de bonanza económica con un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) provincial en torno al 2,5%, según el Barómetro Económico de Cádiz, elaborado por el Colegio Profesional de Economistas de Cádiz en colaboración con la Diputación Provincial. El informe sitúa el índice sintético (ISCPECA), que resume la situación de la economía, empresa, empleo y turismo, en 82 puntos, el segundo valor más alto de la serie histórica iniciada en 2019, solo por detrás del registrado en 2024 que fue un punto superior. Se destaca de la economía gaditana el comportamiento del empleo y los números al alza del turismo, si bien se advierte de la estacionalidad y el reducido peso de sectores como el industrial.

Para la entidad, el documento constata que la economía gaditana está entrando en una fase de ligera corrección, tras varios años de crecimiento sostenido una vez superada la pandemia y en línea con la desaceleración nacional e internacional. Con todo, el diagnóstico general es positivo. "La situación puede definirse como de bonanza económica, aunque presentando una leve corrección a la baja respecto al ejercicio anterior", señala.

El informe apunta a un crecimiento del PIB provincial en torno al 2,5%, una tasa inferior a la de Andalucía y España, pero superior a la media de la eurozona. El país registró un PIB del 2,8%, mientras que el regional creció un 3%. La inflación se ha estabilizado tras los fuertes repuntes de 2022 y 2023 y cerró diciembre de 2025 con una tasa del 2,7% en Cádiz, una décima más que la cifra del mismo periodo de 2024. El dato es estable, con una subida de precios continuada pero suave. La provincia está por debajo de los registros regional y nacional, que se anotaron 2,8 y 2,9 puntos, respectivamente. "Cádiz crece menos que Andalucía y España, pero mantiene una inflación ligeramente inferior, lo que aporta estabilidad al consumo y a la actividad económica en la provincia", apunta el Barómetro.

El IPC de los alimentos y las bebidas no alcohólicas de 2025 muestra un incremento de los precios de estos productos, respecto a las tasas que fue arrojando 2024, cuando se moderaron tras la invasión de Ucrania por Rusia del año anterior. La provincia cerró con un índice superior al nacional y al andaluz: el 3,1% de Cádiz destaca por encima del 3% de país y el 2,7% de la región.

La tasa interanual del IPC que hace referencia al tiempo libre del ciudadano -ocio y cultura, y restaurantes y hoteles-fluctúa en el ejercicio entre un 4,1 y un 6 en el caso de Cádiz para restaurantes y hoteles, frente al equilibrio que ofrecen Andalucía y España. Esto supone "un giro", recoge el informe, respecto a 2024, con el resto de territorios con leves disminuciones, mientras que la provincia presenta repuntes en algunos meses de hasta 2,8 puntos en comparación con los mismos meses de 2024.

Mercado laboral

El mercado laboral volvió a ser uno de los principales puntos fuertes del ejercicio, según el análisis. La tasa de paro descendió hasta situarse en torno al 17,9% en el tercer trimestre de 2025. La cifra contrasta con los niveles superiores al 40% que llegaron a registrarse hace una década. La población ocupada alcanza máximos históricos y Cádiz presenta, en términos relativos, un crecimiento del empleo más intenso que Andalucía y España en los últimos diez años, lo que se traduce en una mejora estructural del mercado de trabajo provincial.

El descenso del 40% del desempleo se produce pese a la alta volatilidad que caracteriza al empleo en la provincia, muy ligado a sectores estacionales. La brecha con Andalucía se ha reducido, aunque continúa unos puntos por encima del promedio regional (15,27%). Sin embargo, se advierte de que el diferencial sigue siendo negativo respecto al conjunto nacional: mientras la tasa nacional ronda el 10,45%, Cádiz casi la duplica, lo que refleja problemas estructurales persistentes.

"Se observa una mejora clara y sostenida del empleo en Cádiz, si bien continúa existiendo una brecha estructural con Andalucía y, especialmente, con España", recoge. Por eso, frente a esa realidad, el estudio subraya la necesidad de consolidar el empleo en actividades más estables y menos dependientes del ciclo y la estacionalidad.

Resulta evidente que el turismo vuelve a desempeñar un papel clave en la economía provincial. Los datos los refrendan. Cádiz lideró el crecimiento interanual de las pernoctaciones hoteleras en noviembre de 2025, con un aumento del 9,1%, un porcentaje muy por encima de las medias regional y nacional. La provincia es la segunda de Andalucía en número de turistas en temporada alta y destaca especialmente por ser la que registra la estancia media más prolongada, con 9,78 días, frente a los 7,7 días del promedio andaluz. "Cádiz combina estancias más largas con uno de los gastos medios diarios por turista más elevados de Andalucía", resalta el Barómetro. Ese impacto se extiende a la hostelería, el comercio y los servicios. El sector servicios representaba con los datos de diciembre cerca del 69,5% del total de personas paradas en la provincia, una cifra, eso sí, similar a la de Andalucía y algo inferior al dato español.

El análisis advierte de que la industria y la construcción mantienen un peso reducido en el total del paro provincial, "con porcentajes muy similares a los de Andalucía y España", eso refleja su capacidad limitada para absorber desempleo y su menor volumen relativo dentro del mercado laboral gaditano.

Crecimiento débil de empresas

El informe describe un escenario de crecimiento débil empresarial. El saldo neto de empresas en la provincia mejora ligeramente, pero más por la reducción de cierres que por la creación de nuevas iniciativas. El tejido productivo gaditano continúa dominado por microempresas, con escasa dimensión y alta dependencia de sectores estacionales y del gasto público, con limitada tracción inversora. "La mejora del tejido empresarial se produce más por inercia que por impulso económico", advierte el Barómetro, que identifica en este ámbito uno de los principales retos estructurales de la provincia.

Perspectiva para 2026

Las perspectivas para 2026, según el informe, estarán marcadas por una ralentización del crecimiento económico, condicionada por la incertidumbre internacional, las tensiones geopolíticas y los riesgos asociados a las guerras comerciales, el cambio climático y el impacto de la inteligencia artificial. Con todo, las previsiones apuntan a una inflación más contenida y a una ligera mejora adicional del empleo.

Por ello, el Colegio de Economistas de Cádiz subraya la necesidad de avanzar en la diversificación del modelo productivo. Eso implica reducir la dependencia de sectores estacionales y reforzar actividades con mayor valor añadido que permitan consolidar la mejora del empleo y facilitar el acceso al mercado laboral de jóvenes y nuevos demandantes.