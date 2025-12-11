Cádiz intensifica su crecimiento productivo en el segundo trimestre del año pero en 2025 acabará lejos de la media andaluza

La provincia de Cádiz ha intensificado su crecimiento productivo en el segundo trimestre de 2025 respecto a los tres primeros meses del año, recoge el último número del informe Previsiones Económicas de Andalucía del servicio de estudios de Unicaja, Analistas Económicos de Andalucía. Esto no se traducirá, según sus conclusiones, en un acercamiento al crecimiento medio de la región estimado para este año, que será de un 2,5% frente al 3% andaluz.

El buen comportamiento entre abril y junio supone una respuesta mejor a la que ofrecen las economías del resto de las provincias de la comunidad, que igualan o quedan por debajo de la media regional. Sin embargo, este no se repite en otras comparativas: la subida interanual del trimestre del 2,8% se queda lejos de la andaluza (3,4%) y, sobre todo, la mecionada previsión para este año se quedan en un 2,5%, esto es medio punto menos que la media regional. El 2025 cerrará, por tanto, con un menor ritmo en el crecimiento respecto a las cifras de 2024, del 3,1%.

El estudio de Analistas Económicos de Andalucía ofrece distintos parámetros que intervienen en el contexto productivo de la provincia. La ocupación es uno de ellos, con un segundo trimestre de 2025 en el que el crecimiento interanual para Cádiz se queda en el 1,9%, con lo que iguala a la región. Este aumento se da por las aportaciones de la construcción y de la industria. Aunque el sector servicios registra el mayor número de ocupados, los 371.000 que arroja suponen un 0,4% menos respecto al mismo periodo de 2024. Por el contrario, la industria, con 54.100 muestra una subida del 13,9%, muy por encima de las medias andaluza (7%) y nacional (4%). La construcción ocupa a 41.100 personas, un 22,3% más.