Drones marinos para interceptar narcolanchas: la nueva tecnología de la Guardia Civil

El dron SEAD 23 de la Armada, similar al que tendrá la Guardia Civil.

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil incorporará drones marinos a su flota operativa como parte de una estrategia tecnológica avanzada contra el narcotráfico en España. Esta iniciativa, desarrollada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) del Instituto Armado, representa un salto cualitativo en la lucha contra las organizaciones criminales que utilizan las costas españolas, especialmente el estrecho de Gibraltar, como vía de entrada de sustancias ilícitas.

El proyecto ha sido adjudicado al grupo Zelenza mediante una Unión Temporal de Empresas (UTE) que incluye a su filial viguesa Seadrone y a la firma HI Iberia. Estas embarcaciones no tripuladas tendrán capacidad para detectar, perseguir y detener narcolanchas de forma autónoma, manteniendo la interceptación hasta que los agentes puedan realizar el abordaje físico. La tecnología desarrollada permitirá operar a distancia sin exponer innecesariamente a los efectivos de seguridad ni causar daños a los tripulantes de las embarcaciones interceptadas.

Zelenza cuenta con experiencia previa en este ámbito, habiendo suministrado ya embarcaciones similares a la Armada Española. Seadrone, con más de una década especializada en el desarrollo de vehículos marítimos autónomos, es la firma responsable del SEAD 23, el primer dron marítimo USV operativo en la flota naval española.

Tecnología avanzada contra un problema en constante evolución

Las narcolanchas que operan en el estrecho de Gibraltar se actualizan constantemente por parte de los grupos delictivos, incorporando motores más potentes, sistemas de navegación sofisticados y diseños cada vez más veloces. Esta carrera tecnológica ha obligado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a buscar respuestas igualmente especializadas y eficaces.

El sistema desarrollado consistirá en una embarcación USV de alta velocidad diseñada específicamente para misiones de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR) e interceptación. Además, incluirá un USV furtivo desplegable, dispositivos de interceptación avanzados, sistemas de mando y control integrados, y un simulador para el adiestramiento de los operadores.

Uno de los elementos más innovadores es la tecnología Swarming de Zelenza para Inteligencia Artificial y operaciones de enjambre, que garantiza la autonomía de los dispositivos incluso en zonas donde las comunicaciones están comprometidas. Esta capacidad resulta fundamental en entornos operativos complejos donde las redes pueden verse interferidas deliberadamente por los narcotraficantes.

Seguridad operativa y eficacia táctica

Pedro Alfaro, consejero delegado de Zelenza, ha manifestado que "es un orgullo que Zelenza y Seadrone hayan sido seleccionadas para desarrollar este proyecto que ayudará a la lucha contra la lacra del narcotráfico". El directivo destacó que la tecnología permite encontrar nuevas formas de combatir el crimen mientras se reduce el riesgo para las fuerzas de seguridad implicadas en estas peligrosas operaciones.

"Esperamos que nuestra tecnología sirva para crear aguas más seguras y hacer más seguro el trabajo de nuestros agentes", añadió Alfaro, subrayando el doble objetivo del proyecto: aumentar la eficacia operativa y minimizar la exposición al peligro de los efectivos humanos.

La capacidad de patrullar y detener embarcaciones sospechosas por completo, a distancia y durante el tiempo necesario, representa un cambio paradigmático en las tácticas de interceptación marítima. Los drones podrán mantener la posición sobre el objetivo sin fatiga ni limitaciones humanas, garantizando que ninguna narcolancha escape mientras los equipos de abordaje se aproximan.

Integración con la flota existente

La previsión operativa contempla incorporar este sistema en las interceptoras HS60, patrulleras que constituyen la columna vertebral del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Estas embarcaciones tripuladas, combinadas con los nuevos drones marinos, conformarán un sistema híbrido capaz de cubrir mayores extensiones de mar y responder con mayor rapidez ante detecciones sospechosas.

La versatilidad del sistema permitirá operaciones coordinadas donde varios drones trabajen simultáneamente bajo supervisión humana, creando una red de vigilancia que multiplica exponencialmente la capacidad de control sobre las aguas territoriales españolas.

Perspectivas futuras en la lucha contra el narcotráfico marítimo

Este proyecto representa solo el comienzo de una transformación tecnológica más amplia en las capacidades de las fuerzas de seguridad españolas. Los drones marinos tendrán un papel crucial en los próximos años, no solo en la interceptación directa sino también en labores de inteligencia, recopilación de evidencias y disuasión preventiva.

La combinación de autonomía, velocidad, capacidad de percepción global y tecnología de enjambre posiciona a estos sistemas como herramientas fundamentales para preservar la integridad y seguridad de los espacios marítimos españoles. El estrecho de Gibraltar, zona de alta intensidad en tráfico de estupefacientes, será el principal escenario donde estos dispositivos demostrarán su eficacia operativa, marcando un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en el mar.