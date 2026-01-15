La Guardia Civil de Cádiz toma las Tres Mil Viviendas de Sevilla para detener al atracador de un joyero en Arcos

La Guardia Civil de la Comandancia de Cádiz está llevando a cabo desde las seis de la mañana un importante operativo -en el que también participa Policía Nacional- en la barriada sevillana de las Tres Mil Viviendas para detener a Abraham J. B., alias el Tripocho, un conocido delincuente sevillano, con múltiples antecedentes por distintos delitos, que van desde los robos con violencia hasta el tráfico de sustancias estupefacientes. Boxeador y miembro destacado de los grupos ultra del Betis, tiene 34 años y es originario de las Tres Mil Viviendas. La Policía lo relaciona desde hace años con un sinfín de actividades ilícitas.

El asunto por el que se le busca esta vez es un violentísimo atraco a un joyero que tuvo lugar el pasado mes de julio en Arcos de la Frontera, concretamente en la conocida como zona del Voy Voy. Dos encapuchados esperaron al empresario para robarle las joyas que llevaba en un maletín. El botín alcanzó los 300.000 euros y además sufrió una paliza que le dejó malherido.

Tras una larga investigación, los investigadores del Instituto Armado tenían en su punto de mira al Tripocho y esta noche se decidió ir a por él a una de las zonas más conflictivas de las Tres Mil, en pleno territorio comanche. La Policía Nacional también tenía asuntos pendientes con esta banda, por lo que se decidió actuar de manera conjunta tanto en la barriada sevillana como en la zona de chabolas de Torreblanca, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra, y en otras localidades de la provincia donde la organización tendría importantes propiedades inmobiliarias.

Un importante curriculum delictivo

La última detención conocida data de finales de 2024, cuando participaba en una fiesta ilegal en su barrio y terminó rompiendo un dedo a un agente de la Policía Nacional.

En noviembre de 2023 fue detenido en la operación Ruleta, por el atraco a una oficina en la que se guardaba la recaudación de unas máquinas tragaperras. El asalto ocurrió en febrero de ese mismo año en Estepona, y la investigación policial llevaría hasta el Tripocho y su banda.

Imagen del operativo llevado a cabo esta madrugada.

Los atracadores llevaban chalecos antibalas de las Fuerzas de Seguridad y cubrían sus rostros con pasamontañas. Utilizaron un vehículo robado para perpetrar el asalto. Siguieron a uno de los responsables de la oficina y se introdujeron en el inmueble tras él, lo golpearon en varias ocasiones y consiguieron robarle un maletín con 16.000 euros. El Tripocho fue detenido diez meses después, junto con otros cuatro miembros de su banda.

La Policía lo relaciona también con el robo a un representante de joyería ocurrido en el barrio sevillano de Bami en octubre de 2021. Cuatro encapuchados asaltaron al comerciante y lo golpearon con fuerza hasta que lograron sustraerle una mercancía valorada en más de 100.000 euros.

A raíz de este robo, la Policía Nacional puso en marcha la operación Diamante, que culminó en febrero de 2022 con tres detenidos, entre ellos el Tripocho, considerado el líder de la banda. Entre los objetos robados había un cordón de oro valorado en más de 9.000 euros, con el que el delincuente aparecería después en sus redes sociales. Siempre aseguró que lo había comprado y negó cualquier vinculación con el asalto al joyero.

En los registros domiciliarios, los agentes del Grupo de Atracos se incautaron de 12.000 euros en efectivo, casi 100 gramos de heroína, varios dispositivos electrónicos, una pistola simulada y dos vehículos.

Unos años antes, en agosto de 2018, fue detenido por su relación con el secuestro de un lotero en la barriada de Montequinto, perteneciente al municipio sevillano de Dos Hermanas, en una operación que acabó con diez arrestados. Terminaría aceptando una condena mínima, inferior a los dos años de cárcel, por este secuestro.

Asalto al chalet de María del Monte

En el mismo dispositivo agentes de la Policía Nacional de la comisaría de Écija han detenido a Arseni Garibian, ciudadano ruso que se cree podría ser el presunto cabecilla del asalto al chalet de la cantante María del Monte. Además, en una finca de Utrera, la Guardia Civil de Cádiz ha detenido a otro miembro importante de la cúpula de la organización delictiva, Manuel C.L.