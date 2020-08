La tarde se cierne sobre la costa de Chipiona y la segunda pleamar del día amenaza con reducir el espacio de playa de los veraneantes. Es entonces cuando la Unidad Maya047 de la Policía Local de Chipiona pone en funcionamiento a dos vigilantes de altos vuelos. Los drones Maya y La Bestia (siendo este último una nueva y reciente incorporación), a los mandos de seis pilotos-policías titulados, serán quienes controlen el aforo de las playas del municipio.

Pero más allá de que uno de los vídeos que la “unidad dron” graba y publica cada día en el Facebook de la Policía Local haya sido difundido por el prestigioso canal de televisión británico Sky News a través de las redes sociales, la repercusión de dichas imágenes servirá para que tanto los turistas actuales como los futuros asimilen los procedimientos y medidas de seguridad adoptados en Chipiona. “Nuestro turismo cambia cada semana o 15 días y tenemos que volver a explicar nuevamente lo que ya sabían aquellos que se han ido”, afirma Rafael Márquez, subinspector jefe de la Policía Local de Chipiona.

Tampoco el municipio gaditano ha conseguido eludir las consecuencias económicas del Covid-19. “El turismo ha descendido, sobre todo el turismo extranjero. No se ven ingleses, franceses o alemanes como otros años. También hay mucho turismo tradicional que venía a Chipiona y ha decidido no venir porque le da miedo tanta masificación”, lamenta Luis Mario Aparcero, alcalde de Chipiona.

No obstante, a pesar de tratarse de un verano atípico, raro y complicado, “Chipiona cuenta con una población fiel en cuanto a turistas y visitantes”, dice Sebastián Tirado, presidente de la Asociación de Empresarios de Chipiona (Acitur) y regente del chiringuito Las Tres Piedras.

Para un municipio de 20.000 habitantes que en los meses de verano multiplica por diez su población, tal y como manifiesta su alcalde, “la principal preocupación era cómo afrontar las playas”. Es por eso que, ante la necesidad de buscar una fórmula tan rápida como efectiva que preservara la seguridad de lugareños y visitantes durante el periodo estival, desde la Delegación Municipal de Playas y el propio Ayuntamiento de Chipiona decidieron convertir las playas en salas de cine.

Gracias a la “labor encomiable, magnífica, de matrícula de honor” de los 38 auxiliares de playa (asumidos y coordinados directamente desde la Policía Local) que la Junta de Andalucía ha provisto para los 14 kilómetros de costa de los dispone Chipiona, así como la ayuda de las “más de 100 personas que se encuentran en las playas entre vigilantes, socorristas, médicos, DUE, limpiadores, Policía Local, Protección Civil o Guardia Civil”, las autoridades han podido llevar a cabo un sencillo pero eficaz método de colocación.

Así explica su funcionamiento el alcalde del municipio: “Unos señalizadores horizontales con franjas rojas, con los que se hace una cuadrícula más o menos visual. En esa línea horizontal, paralela a la playa y perpendicular a la costa, se va colocando a la gente con la sombrilla. Estos chicos, con educación, han estado avisando, ayudando y colocando a todas las personas en perpendicular a la costa, guardando las distancias de un metro y medio en los pasillos, y han hecho posible que nuestras playas tengan ese aforo y las normas se hayan estado cumpliendo muy bien”. Una vez situados los visitantes en sus respectivas “butacas”, son los propios auxiliares de la Junta de Andalucía los encargados de controlar el aforo de las playas.

“Nuestro informático municipal nos comentó la posibilidad de hacer una aplicación, que ha diseñado y programado él, en la cual tuviéramos la posibilidad de controlar el aforo mediante un conteo manual que hacen los auxiliares de playa”, explica el subinspector jefe Rafael Márquez. Y así se hizo.

La Junta de Andalucía ha dotado a los vigilantes de un teléfono móvil a través del cual, una vez instalada la aplicación y la VPN por parte del Ayuntamiento de Chipiona, “contabilizan las personas que van colocando a través de los accesos y las que van saliendo de la playa”. Desde que comienza su jornada laboral, los auxiliares anotan las personas que entran y salen, para que así todo el mundo conozca a través de la página web del Ayuntamiento el aforo de las playas de Chipiona en tiempo real.

Un trabajo conjunto entre los auxiliares de la Junta de Andalucía y los técnicos de la Delegación Municipal de Playas que, según describe Luis Mario Aparcero, no cesa: “Se va actualizando continuamente y también hacen diariamente un mapa con tres colores del estado de la playa en ese momento. Así sabes que, si a las doce de la mañana está en verde, puedes ir a la playa”. Con el paso de las horas, las playas se van llenando. Es entonces el momento para que los drones de la Unidad Maya047 hagan acto de presencia.

“Cuando llegamos a un aforo de entre 80% y 90%, la unidad dron es la que hace un cálculo del aforo para ver la realidad de esos datos, porque muchas veces pueden oscilar, y recalcula. El dron hace un conteo y digamos que ese es el dato definitivo”, aclara el miembro de la Policía Local de Chipiona.

Alcanzados dichos niveles de ocupación, los veraneantes son redirigidos a zonas menos saturadas o se les recomienda trasladarse a otras playas cercanas, pero tal y como afirma el propio Rafael Márquez, “todavía no nos hemos visto en la necesidad de cerrar ninguna playa”.

Unas limitaciones en cuanto al aforo de la playas se refiere que, por suerte para los empresarios del litoral chipionero, “no tiene casi ninguna consecuencia”. Sebastián Tirado, presidente de Acitur, habla sobre cómo afecta este hecho a los clientes que se encuentran en la playa: “Los operativos que pone en marcha el Ayuntamiento controlan para que no se masifiquen las playas en momentos puntuales, pero no afecta para nada a las personas que están ya en la playa. Simplemente restringe el acceso, es decir, no deja bajar más gente de la que ya hay. La mayoría de gente que está en la playa ni se entera de que está cerrada. Pero los que lo tienen más complicado y están sufriendo un mayor número de restricciones son las pensiones, hoteles y hostales de Chipiona”.

