El diputado del PSOE por Cádiz José Ramón Ortega traslada su apoyo a las reivindicaciones salariales de la plantilla de Airbus

El diputado socialista por la provincia de Cádiz, José Ramón Ortega, y el secretario de industria de la ejecutiva local socialista, Juan Pérez, han mostrado su apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores de Airbus, tras el encuentro mantenido con sus representantes sindicales de CCOO, UGT y ATP.

"Ante la situación de inflación ocasionada por la guerra de Putin, las empresas deben hacer esfuerzos y asegurar el poder adquisitivo de sus trabajadores, máxime si hablamos de una gran empresa como Airbus, que en lo peor de la crisis de la pandemia pidió esfuerzos a sus trabajadores y llegó a acuerdos con el gobierno de España para asegurar encargos por valor de 9000 millones de euros, con los que compensar la falta de pedidos del sector privado", ha afirmado.

"No pueden ser siempre los trabajadores quienes asuman íntegramente los costes de las diferentes crisis, y en este caso menos aún si tenemos en cuenta las buenas perspectivas de negocio de la empresa. Si los trabajadores asumieron esfuerzos en la crisis ocasionada por la pandemia, si la sociedad en su conjunto a través de los encargos comprometidos por el gobierno de España también ha arrimado el hombro y si las perspectivas de negocio son muy positivas, Airbus no tiene argumentos para no sentarse y negociar un acuerdo de revisión salarial justo y cumplir con sus trabajadores, como sus trabajadores cumplen con Airbus. Debe ser igual de razonable y responsable que fueron sus trabajadores cuando fue necesario y hacer ahora los mismos esfuerzos que asumió su plantilla", continuaba Ortega.

"El sector aeroespacial, es un sector estratégico para nuestra provincia con el que gobierno de España está comprometido demostrándolo con importantes inversiones. Y estará vigilante para que los acuerdos alcanzados en su día con Airbus se cumplan, al igual que el gobierno cumple su parte como la propia empresa reconoce. Y esa implicación del gobierno también se hará valer para mediar entre la empresa y los trabajadores si resulta necesario, para alcanzar cuanto antes un acuerdo justo para que la plantilla no pierda poder adquisitivo. Un acuerdo del que propio gobierno es ejemplo, tras haber hecho su tarea respecto de los funcionarios públicos, alcanzado un acuerdo de subida salarial para los próximos años", afirma el diputado socialista.

El desarrollo del proyecto industrial de Airbus en la bahía también estuvo entre los temas tratados en el encuentro, destacando Ortega que "hasta el momento los hitos previstos en cuanto a ampliación de superficies e inversiones en el CBC de El Puerto de Santa María siguen su curso y el gobierno velará para que así sea, al igual que por el cumplimiento de los compromisos de mantenimiento de empleo y carga de trabajo. La adscripción de la planta tanto a operaciones como a defensa es un elemento que da seguridad de alternativas para esa carga de trabajo, que necesitará de una ampliación del entorno del polígono Tecnobahía y de una mejora de los accesos. En definitiva ampliar y modernizar la planta para ser un referente aeronáutico nacional, sin olvidar tampoco los compromisos para dotar de actividad la planta de Puerto Real, una vez se complete el traslado a El Puerto de Santa María".

Por último, el diputado socialista también apoya las demandas respecto de la formación disponible para este sector: "Debemos aprovechar las buenas perspectivas de carga de trabajo y eso pasa también por ampliar la oferta educativa de FP Dual aeronáutica en la Bahía", afirma.

"Por ello pedimos a la Junta de Andalucía, que al igual que ha comprometido en Sevilla el que dicen será el mayor centro de FP de aeronáutica de España, con una inversión de 11 millones de euros, haga lo propio en nuestra bahía, para demostrar así el compromiso que dicen tener con la industria gaditana y que no quede en un mero postureo como viene sucediendo hasta el momento", reclama.