La Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Chipiona analizan proyectos y presupuestos de cara a 2026

El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, junto a varios concejales del equipo de gobierno municipal, ha mantenido una reunión de trabajo con el diputado de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, con el objetivo de analizar distintos proyectos y las previsiones presupuestarias para el año 2026.

En el encuentro, en el que participaron los ediles Laura Román, Eduardo Lorenzo, Virginia Porras y Tano Guzmán, se abordaron los presupuestos de la Diputación y las posibles actuaciones que podrían desarrollarse en el municipio y en la comarca en los próximos meses. Entre los asuntos tratados figuraron cuestiones relacionadas con el sector agrícola, especialmente en el entorno de Pastrana, así como diferentes aspectos medioambientales y opciones de mejora en este ámbito.

También se analizó la necesidad de acometer trabajos de arreglo en caminos rurales afectados por las lluvias registradas recientemente, así como la iniciativa “Salvemos el Río”, que implica a los municipios de Trebujena, Rota, Sanlúcar de Barrameda y Chipiona y requiere coordinación entre las administraciones implicadas. Asimismo, se estudió la posibilidad de optar a ayudas europeas destinadas a proyectos de mejora y desarrollo urbano.

Por su parte, Javier Vidal destacó la importancia de este tipo de encuentros para abordar asuntos relevantes para la zona. Entre ellos, señaló la situación del vivero de Pastrana, cuya resolución permitiría su posible cesión al Ayuntamiento de Chipiona. El diputado indicó que algunas de las cuestiones tratadas corresponden directamente a competencias de la Diputación y otras no, aunque valoró positivamente la comunicación constante con el Consistorio.

Vidal también puso en valor la colaboración mantenida con el Ayuntamiento de Chipiona en los últimos años en áreas como medio ambiente, deportes y festejos, y señaló que el crecimiento del censo municipal podría derivar en una nueva calificación administrativa para la localidad.

Finalmente, durante la reunión se abordó el proyecto de la Vía Verde, cuyo desbloqueo permitiría conectar Chipiona con Rota, Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María mediante un itinerario sostenible. Según se expuso, esta infraestructura podría contribuir a la desestacionalización del turismo y al desarrollo económico del entorno.