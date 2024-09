La Diputación de Cádiz asiste a más de 500 menores de familias vulnerables con el programa de tarjetas-monedero

La Diputación de Cádiz ya ha hecho efectivas las ayudas dentro del Programa de Asistencia Material Básica, con cargo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+). La entidad provincial, a través del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, de la que es responsable la diputada Paula Conesa, tiene asignada la distribución de las conocidas como tarjetas-monedero en los municipios de población inferior a 20.000 habitantes. Unos fondos que ya han sido asignados en su totalidad para que puedan hacer uso de ellos las personas beneficiarias.

De este modo 523 menores de 172 familias vulnerables han recibido sus tarjetas-monedero con las que pueden adquirir productos que cubren necesidades básicas. En total han sido 256.440 euros los que han llegado a estos núcleos familiares.

Este programa este año ha sufrido una remodelación en su configuración, el sistema de reparto y requisitos para el acceso a las ayudas, lo que “ha supuesto un reto para el personal técnico de los Servicios Sociales Comunitarios y todo el Área de Servicios Sociales de la Diputación”, ha explicado Paula Conesa, que ha detallado que “en los meses de verano se han redoblado esfuerzos para que estos fondos, tan necesarios para familias vulnerables con menores a su cargo, hayan podido distribuirse a la mayor brevedad posible. En su mayoría ya se han concedido en el mes de julio, hasta terminar de distribuirlos en agosto”.

En el caso de los municipios menores de 20.000 habitantes, que competen a la Diputación, son los Servicios Sociales Comunitarios los encargados de la evaluación y diagnóstico de las familias susceptibles de ser destinatarias del Programa de Asistencia Material Básica y de asignar las tarjetas-monedero a quienes cumplen los requisitos del Plan. De los 30 municipios de la provincia con este rango de población, 28 cuentan con familias con el perfil que exige la convocatoria. Cruz Roja Española se encarga del reparto de las tarjetas.

El Programa de Asistencia Material Básica busca ofrecer una respuesta directa y eficaz a las necesidades primarias de familias con menores a su cargo. Las tarjetas-monedero permiten la adquisición de productos esenciales como alimentos y productos de higiene. Están específicamente diseñadas para asegurar que los beneficiarios accedan a los productos autorizados por el Fondo Social Europeo, lo que garantiza que se emplean en cubrir las necesidades más urgentes de las familias.

La ayuda oscila entre 130 y 220 euros mensuales por familia, destinados a cubrir las necesidades de estas familias durante un periodo de hasta seis meses, entre julio y diciembre.

El sistema de tarjetas monedero se distribuye entre familias con menores a su cargo por debajo de un umbral de ingresos. Desde la Diputación también se ha solicitado que se realicen ajustes a este sistema para que no deje sin atención a otros colectivos vulnerables que no responden a estas características como familias con hijos mayores de edad, viudas y pensionistas con pocos recursos o mujeres víctimas de violencia de género y para que sea más accesible a municipios de menos población que no cuentan con establecimientos que acepten dichas tarjetas.