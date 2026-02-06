Diez mayores del geriátrico de Arcos, realojados en centros de Diputación en la Bahía

El Tiempo
06 de febrero 2026 - 13:17

Diez personas mayores, que han tenido que ser desalojadas del geriátrico Residencial Lago de Arcos a causa de las inundaciones, ya han sido reubicadas en dos centros de mayores de la Diputación. Así, las residencias de El Madrugador, en El Puerto, y de Matía Calvo, en Cádiz, acogen cada una a cinco de estas personas afectadas. Desde el Área de Servicios Sociales, de la que es responsable Paula Conesa, no se descarta que se pueda aumentar esta cifra si fuera necesario prestar servicio a otros mayores en similares circunstancias.

Tras comprobar sus condiciones de salud, el personal de las residencias ya les atienden y les brindan un espacio seguro hasta que la situación ofrezca garantías de poder regresar. Ambos centros ya cuentan con el historial clínico de estas personas y toda la información necesaria para una conveniente atención hasta que las condiciones meteorológicas y de seguridad vuelvan a ser propicias.

La Diputación ha coordinado también con los centros de salud de la Junta cercanos a estas residencias, la atención a los mayores que acaban de llegar desde Arcos.

 

