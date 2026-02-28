Detenido un hombre por la muerte de su pareja en El Puerto: la víctima presenta un golpe en la cabeza

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como supuesto autor de la muerte de su pareja en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María, un suceso que tuvo lugar en la tarde de este viernes 27 de febrero y por el que ya está recabando datos la Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Según ha podido confirmar este medio, la víctima presenta un golpe en la cabeza mientras que el arrestado tiene heridas en las manos. Asimismo, ambos sufrirían problemas de adicciones a las drogas.

Los hechos tuvieron lugar en la calle Sucre, en la zona de Los Romanos de El Puerto. Ya en la mañana del viernes la Policía Nacional recibió una llamada alertando sobre una disputa entre los miembros de la pareja en su domicilio. Los agentes se personaron en el lugar y tomaron declaración a los dos. Ya por la tarde, sólo unas horas después, los agentes volvieron a recibir una llamada y al personarse en la vivienda comprobaron que la mujer estaba muerta, por lo que se detuvo al hombre por su supuesta implicación en el homicidio.

Por el momento no se descarta ninguna hipótesis y se está a la espera del resultado de la autopsia del cadáver.

No obstante, la Delegación del Gobierno contra la violencia de género ha anunciado en sus redes sociales que está "recabando datos del asesinato por presunta violencia de género".

De confirmarse este homicidio como un caso de violencia de género, sería el segundo registrado en la provincia de Cádiz en lo que va de año. El primero ocurrió en enero en la localidad serrana de Olvera, donde una mujer de 58 años de edad falleció supuestamente estrangulada por su marido.

Se da la circunstancia de que estos días se juzga en la Audiencia Provincial de Cádiz el crimen machista de Eva Aza, ocurrido en enero de 2023 también en El Puerto de Santa María. Eva murió tras recibir un disparo en la cabeza. Según la Fiscalía, fue un tiro a bocajarro; el acusado sostiene que el revólver se disparó de manera accidental en un forcejeo.