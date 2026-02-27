La Policía detiene a un hombre como presunto autor de la muerte de su mujer en El Puerto

La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto responsable de la muerte de su mujer en El Puerto de Santa María. Los hechos han tenido lugar en la tarde de esta viernes en la calle Sucre, en la zona de los Romanos, en la zona norte de la ciudad, y por el momento no se conocen muchos más detalles.

Por la mañana ya hubo una llamada alertando de problemas y una presunta agresión mutua entre los dos miembros de la pareja. Según han informado a este medio, la Policía se personó en el lugar de los hechos y tomó declaraciones a ambos y se redactó la denuncia correspondiente. Ya por la tarde, sólo unas horas después, los agentes volvieron a recibir una llamada y al personarse en la vivienda comprobaron que la mujer estaba muerta, por lo que se ha detenido a este hombre como presunto autor del crimen.

La investigación sigue abierta y hasta que mañana no se le practique la autopsia al cuerpo no se podrán tener más detalles.

Se da la circunstancia de que estos día se juzga en la Audiencia Provincial la muerte de Eva Aza, ocurrido en enero de 2023 también en El Puerto de Santa María. La Fiscalía ha rebajado su petición inicial de 25 a 20 años de cárcel tras aplicar una atenuante por reparación del daño, ya que el acusado consignó 170.000 euros para la familia de la víctima.

El pasado verano otra mujer, María Isabel, fue asesinada en su chalet de Valdelagrana, en otro crimen que conmocionó a la sociedad portuense.

En lo que va de 2026, un total de 10 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en España. Una cifra escalofriante y que engorda una estadística terrible que habla bien a las claras de un problema que sigue sumando víctimas.