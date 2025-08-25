Un detenido por agresión sexual durante las Carreras de Caballos de Sanlúcar

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido a un hombre en la localidad de Sanlúcar de Barrameda como supuesto autor de un delito de agresión sexual. Los agentes investigan a esta persona por realizar tocamientos a varias mujeres durante las tradicionales Carreras de Caballos, celebradas la semana pasada en la playa de la Pileta.

En una nota, la Policía ha señalado que los agentes fueron requeridos en la zona de la carpa central por dos mujeres jóvenes que, en estado de nerviosismo, denunciaron haber sido objeto de tocamientos reiterados en varias partes del cuerpo por parte de dos varones.

Tras las manifestaciones iniciales, las víctimas ofrecieron a los agentes una descripción física de los supuestos autores, lo que permitió su rápida localización en las inmediaciones de la salida de la carpa. Ambas reconocieron a los dos hombres como los responsables de los hechos, por lo que fueron interceptados y trasladados a dependencias policiales para el esclarecimiento de lo ocurrido.

Posteriormente, tanto las víctimas como varios testigos que se encontraban con ellas corroboraron que uno de los varones había realizado los tocamientos, mientras que el otro únicamente habría participado en un enfrentamiento posterior.

Una vez contrastadas las declaraciones, los agentes procedieron a la detención de uno de los implicados como autor de un delito de agresión sexual, mientras que el segundo quedó en libertad tras descartarse su participación en los tocamientos denunciados.

La investigación policial continúa abierta y el detenido ha sido informado de sus derechos, pasando a disposición judicial.