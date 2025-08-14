Identificado el piloto de una avioneta por invadir el espacio aéreo en las Carreras de Sanlúcar

La Guardia Civil ha identificado al piloto de una avioneta que el pasado 7 de agosto irrumpió en la zona de restricción aérea establecida durante las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda y sobrevoló por debajo de la altura permitida los cajones de salida de los caballos y a miles de espectadores concentrados en la playa.

Según ha informado este jueves el Instituto Armado, la aeronave fue detectada por el Equipo Pegaso de la Comandancia de Cádiz, especializado en la gestión y protección del espacio aéreo, que en ese momento operaba drones para labores de seguridad. La maniobra obligó a los agentes a modificar bruscamente la trayectoria de sus aparatos para evitar una colisión.

El incidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas, durante la cuarta y última carrera de la jornada. Coordinados con la torre de control del aeropuerto de Jerez de la Frontera, los guardias civiles desplegaron un dispositivo que permitió identificar al piloto y a la aeronave, que había accedido a la zona sin permiso de la autoridad competente.

El piloto reconoció que había entrado en el espacio aéreo restringido para realizar un paseo turístico con una pareja de pasajeros. La Guardia Civil ha denunciado los hechos como posible infracción administrativa a la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana y a la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea.

El Instituto Armado ha recordado que todos los pilotos deben consultar previamente las restricciones aéreas en vigor a través de la web de ENAIRE, el gestor de navegación aérea en España