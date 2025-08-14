Desmantelada en Chiclana una red que almacenaba combustible para el narcotráfico: 20.000 litros por semana

La Guardia Civil ha desarticulado en Chiclana una organización criminal que utilizaba una vivienda como guardería y punto de distribución de combustible destinado al narcotráfico, en una operación en la que han sido detenidas cuatro personas, una de ellas menor de edad.

Según ha informado este jueves el Instituto Armado, en el inmueble se manipulaban semanalmente más de 20.000 litros de gasolina sin medidas de seguridad, lo que suponía un grave riesgo para los vecinos de las viviendas colindantes.

La investigación se inició el pasado junio, cuando el Equipo Roca de la Guardia Civil supo que una finca podía estar siendo utilizada para almacenar grandes cantidades de combustible para distribuirlo en petacas a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Las pesquisas permitieron constatar que el grupo utilizaba furgonetas de alquiler para transportar la gasolina hasta puntos aislados de la costa con acceso a través de caños, donde el combustible era transbordado a embarcaciones.

El dispositivo de entrada y registro, desarrollado el 11 de agosto, permitió intervenir 9.500 litros de gasolina en 380 garrafas, además de otras 217 vacías listas para su uso, lo que eleva el total a 597 envases. También se recuperó un vehículo sustraído en 2022 en la provincia de Granada, modificado para el transporte de droga, y se incautaron teléfonos satelitales, material náutico y un surtidor portátil de gran capacidad.

En el interior de la vivienda, los agentes hallaron asimismo equipos completos para el montaje de una plantación de interior de marihuana, incluidos filtros de carbono, extractores industriales, sistemas de aire acondicionado y productos de jardinería especializada.

Los detenidos, tres de ellos vecinos de La Línea de la Concepción y uno de Chiclana, cuentan en su mayoría con antecedentes por narcotráfico y tras pasar a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión del propietario del inmueble.