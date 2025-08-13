Una vela, posible origen del conato de incendio en Los Caños de Meca

La Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz ha confirmado este miércoles que investiga a un hombre por un delito de incendio forestal por imprudencia -no intencionado- tras el conato de incendio ocurrido en la mañana del martes en Los Caños de Meca, en el término municipal de Barbate.

Según el comunicado oficial, el investigado se encontraba pernoctando al aire libre en una zona con vegetación cuando encendió una vela que, al caerse accidentalmente, prendió parte de sus pertenencias. El fuego se propagó parcialmente, afectando a unos 300 metros cuadrados de vegetación.

El hombre sufrió quemaduras leves en ambas manos al intentar sofocar el incendio por sus propios medios y fue atendido por los servicios sanitarios.

La Guardia Civil destaca la rápida actuación del personal del Seprona, que localizó al supusto autor durante la jornada del pasado miércoles.

Las diligencias se han remitido al juzgado competente, mientras la investigación continúa para esclarecer todos los detalles del suceso. De momento, no se ha detenido al sospechoso.