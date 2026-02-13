Desmantelado un narcopiso en Alcalá de los Gazules con dos menores viviendo entre drogas

La Guardia Civil de Cádiz ha desarticulado un punto de venta de drogas muy activo ubicado en Alcalá de los Gazules, procediendo a la detención de una pareja como presuntos responsables del mismo. Los detenidos, de 28 y 24 años, regentaban el negocio ilícito en su propia vivienda, donde convivían con sus dos hijos menores de muy corta edad, expuestos a un entorno de drogas y condiciones de grave insalubridad.

Los hechos se produjeron en la mañana del 28 de enero, cuando los agentes dieron cumplimiento a un registro domiciliario autorizado por el Tribunal de Instancia de Chiclana de la Frontera. Ambos detenidos cuentan con múltiples antecedentes y llevaban a cabo su actividad de narcotráfico sin reparo alguno por la presencia de los menores en el domicilio.

Durante la intervención policial, los guardias civiles incautaron varias dosis de cocaína, más de un kilo y medio entre hachís y marihuana, básculas digitales de precisión, elementos para la manipulación de cocaína y multitud de medicamentos en comprimidos para el corte o adulteración de la droga. También se intervinieron varios relojes de lujo de procedencia desconocida, con los que presuntamente los consumidores habrían abonado sus dosis, dinero en efectivo fraccionado procedente de las ventas, anotaciones sobre la contabilidad del negocio y una defensa eléctrica de aturdimiento de gran potencia.

Los dos detenidos han sido imputados por un delito de tráfico de drogas y otro de tenencia ilícita de arma. Los menores, uno de dos años y otro de apenas días de vida, residían en el mismo lugar donde se desarrollaba la actividad de venta de estupefacientes, principalmente cocaína, marihuana y hachís.

La Guardia Civil ha trasladado la situación a los Servicios Sociales y a la Fiscalía de Menores de Cádiz, dado que la droga intervenida se encontraba al alcance de los niños. El interior de la vivienda presentaba un estado general de grave insalubridad y abandono, con acumulación masiva de suciedad y residuos orgánicos, signos evidentes de putrefacción, malos olores persistentes y ausencia total de condiciones básicas de limpieza y mantenimiento, lo que generaba un estado de riesgo grave para los menores.